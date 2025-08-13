مركز شرطة حتا يستمع لآراء ومقترحات «شركاء القطاع الخاص»

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا لقاءً تنسيقياً مع شركاء القطاع الخاص، بهدف تعريفهم بالخدمات والمبادرات التي تقدمها شرطة دبي لجميع شرائح المجتمع في المنطقة، ومناقشة الملاحظات والتحديات، والعمل على تطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمات إلى جانب الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.

وشهد اللقاء، العقيد علي عبيد البدواوي، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، وممثلو القطاع الخاص وعدد من الضباط.

وأكد العقيد علي البدواوي أن شرطة دبي تثمن كل الآراء والمقترحات المقدمة لها، وأن الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص تشكل جسور تواصل وتكامل في مختلف المجالات، سواء أكانت خدمية أم ثقافية أم اقتصادية أم اجتماعية.

كما أن الشركاء يشكلون حلقة وصل تلعب دوراً مميزاً في عملية تطوير وتحقيق الأهداف المستقبلية. وشهد اللقاء تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ومنها خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime»، وخدمة «عين الشرطة»، إلى جانب الخدمات والمبادرات التي تقدمها للمجتمع.

كما تضمن اللقاء تقديم عرض حول مبادرة «على دربك» التي أطلقتها شرطة دبي بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي بهدف تقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

وضم اللقاء تقديم شرح حول مبادرة «الروح الإيجابية» الهادفة إلى تنظيم الفعاليات التي تسهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد. ‫