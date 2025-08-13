«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تشارك بمؤتمر عالمي للموهوبين في البرتغال

شاركت مؤسسة «حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية» في فعاليات مؤتمر المجلس العالمي للموهوبين والمتفوقين (WCGTC 2025)، الذي عُقد في مدينة براغا بجمهورية البرتغال، خلال الفترة من 29 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس الحالي، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال الموهبة والتفوق من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار رئيسة الوفد: «حضورنا في هذا المحفل الدولي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز البحث العلمي وتطوير البرامج التي تلبي احتياجات الطلبة الموهوبين، ومواءمة جهودنا مع الأولويات الوطنية والدولية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة».

وعرضت الباحثة الدكتورة زليخة محمد، في المسار البحثي، ورقة بعنوان «التوجيه عبر التعلم الذاتي: تحليل آراء المتدربين بشأن الوحدات التدريبية للبرنامج»، تناولت نتائج برنامج التلمذة العالمي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والطب (STEMM)، وهو مبادرة نوعية لربط الطلبة الموهوبين بخبراء متخصصين في مجالاتهم.

وأظهرت الدراسة أهمية جمع التغذية الراجعة من المشاركين لتطوير المحتوى وتصميم وحدات تدريبية جديدة. أما في المسار التطبيقي فقدمت الدكتورة مريم الغاوي جلسة بعنوان «تنمية الطلبة الموهوبين في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار»، استعرضت خلالها نموذج المركز المتكامل للتعرف إلى الطلبة الموهوبين وتمكينهم.