7 % نمو قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي في النصف الأول من 2025

حقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 7% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.

وأوضح شاكري أن عدد الرحلات بلغ في النصف الأول من العام الجاري 59.5 مليون رحلة مقابل 55.7 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الركاب إلى 103.5 مليون راكب مقارنة بـ 97 مليون راكب.

وأضاف أن حصة مركبات خدمة “هلا تاكسي” في السوق ارتفعت إلى نحو 41.3% من إجمالي رحلات مركبات الأجرة، مقابل 40.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%، كما زاد عدد السائقين العاملين في القطاع من نحو 13 ألف سائق إلى قرابة 14 ألف سائق.

وأكد أن القطاع سجل نمواً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية في خدمات الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة “هلا تاكسي”، ما يعكس الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ومكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة.

وأشار إلى تحسن زمن وصول مركبات “هلا تاكسي” للمتعاملين، إذ كانت نحو 70% من رحلاتها تصل في أقل من 4 دقائق في النصف الأول من 2024، بينما ارتفعت النسبة إلى حوالي 74% بزمن وصول أقل من 3.5 دقائق في النصف الأول من العام الجاري