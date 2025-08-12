بلدية دبي تُطلق "التزام" تعزيزاً لجاذبيتها وريادتها كأنظف مدن العالم

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق تطبيق رقمي ذكي يحمل اسم "التزام"، يهدف إلى تمكين نخبة من مسؤولي إمارة دبي لرصد وتوثيق المخالفات عبر منحهم صفة الضبطية القضائية، والتي تشمل في المرحلة الحالية مخالفات النظافة العامة. ويأتي التطبيق في إطار التزام بلدية دبي الراسخ بتعزيز مكانة دبي كأنظف مدينة في العالم، ويُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المسؤولين والمجتمع في الحفاظ على نظافة المدينة، وتوعية المجتمع ليكون شريكاً فاعلاً بالالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح السارية في إمارة دبي.

يُركز تطبيق "التزام" على إشراك متخذي القرار والمسؤولين في الضبطية القضائية وتمكينهم من عملية المراقبة والضبط، مما يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والحفاظ على استدامة نظافة المدينة ورفع جَودة الحياة في دبي. ويتيح التطبيق للمستخدمين فرصة رصد مخالفات النظافة العامة بشكل فوري عبر التقاط الصور وتحديد الموقع تلقائياً وإضافة ملاحظات.

وفي السياق ذاته، يغطي "التزام" 8 مخالفات رئيسة للنظافة العامة، تشمل: البصق في الأماكن العامة، وإلقاء بقايا مادة البان أو مخلفاتها، ورمي النفايات في الأماكن العامة، وإلقاء النفايات العضوية أو العامة في البحر أو على الشواطئ أو في الخور أو الموانئ، وإسالة مياه غسيل المركبات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وإشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المصرح بها، إضافةً إلى تشويه المظهر الحضري عبر لصق الإعلانات أو المطبوعات بشكل عشوائي، وعدم إزالة مقتني الحيوانات لمخلفاتها في الأماكن العامة.

ويتكامل التطبيق مع قانون تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي رقم (19) لسنة 2024، الهادف إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين أفراد المجتمع من دعم الجهات الحكومية والمساهمة الفاعلة في الحدّ من كل فعل يُشكل مخالفة لأحكام التشريعات السارية.

المدينة الأجمل هي الأنظف

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "إطلاق تطبيق "التزام" يأتي ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كأنظف مدينة في العالم، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين المجتمع والمسؤولين. ويؤكد إشراك مسؤولي الإمارة في عمليات الضبطية القضائية توجه دبي نحو توفير مدينة نظيفة ورائدة توفر بيئة معيشية مستدامة ذات مستويات جودة حياة عالية، كما يُجسد كفاءة تسخير التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة العامة، والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضري والجاذبية العالمية لإمارة دبي. نحن ملتزمون بجعل دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل الذكية والمستدامة، وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، حيث تُشكل النظافة العامة جزءاً أساسياً من رؤيتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، لأن المدينة الأجمل والأنظف تبدأ من التزام كل فرد وكل مسؤول بمسؤوليته".

تعزيز جَودة الحياة والاستدامة

ويعزز "التزام" إلى جانب الدور الرقابي، مفهوم القيادة المجتمعية، حيث يوفر لمسؤولي الإمارة أداة فعّالة لدفع عجلة التغيير الإيجابي وتعزيز الالتزام العام بالتشريعات السارية، بما يؤكد ريادة دبي واستمرارها في تطبيق حلول مبتكرة لإدارة النفايات تعزز استدامة البيئة وجودة الحياة، وتحافظ على مكانتها كنموذج عالمي للمدن النظيفة والجذابة.