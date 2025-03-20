«كهرباء دبي»: ترسيخ مفهوم السعادة ليصبح نهجاً مستداماً

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي عملها على مدار الساعة لتحقيق غايتها الأسمى المتمثلة في الارتقاء بسعادة المعنيين، وتوفير تجارب وخدمات وبرامج تعزز ريادة الهيئة وتميزها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أنها تتبنى هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية يعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها، وحققت الهيئة نتائج متميزة في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين ففي عام 2024، سجلت الهيئة نسبة 98.6 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي لعام 2024، والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.

وقالت: وفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 2024، بلغت نسبة سعادة المتعاملين مع هيئة كهرباء ومياه دبي 97.01 %، وسعادة موظفي الهيئة 90 %، كما بلغت نسبة السعادة عن مبادرات الهيئة المجتمعية 95 % في عام 2024 مقارنة بنسبة 82 %

في عام 2013. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة سعادة شركاء الهيئة العام الماضي 95.15 %، وسعادة المؤسسات الحكومية 96.07 %، كما بلغت نسبة سعادة موردي الهيئة 93.39 %، بزيادة قدرها 2.61 % مقارنة بالعام السابق.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لجعل السعادة أسلوب حياة في دولة الإمارات، حيث تحرص الهيئة في «عام المجتمع» على ترسيخ منظومة المؤشرات المرتبطة بإسعاد جميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة، من خلال مواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والاستدامة، والوفاء بالتزاماتنا

تجاه كل المعنيين بوصفها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً حريصة على جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين والمدينة الأذكى والأسعد في العالم.

سعادة المتعاملين

تضع الهيئة سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها وتلتزم بتعزيز تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متطورة ومبتكرة متاحة على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية.

سعادة الموظفين

وفي إطار «ميثاق السعادة في بيئة العمل» الذي أطلقته الهيئة، توفر الهيئة بيئة عمل إيجابية محفزة تسهم في تنمية مهارات وقدرات الموظفين وتشجعهم على الإبداع والابتكار. وتحرص الهيئة على دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظفين من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التفاعلية.

وبين عامي 2013 و2024، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً عبر شراكات استراتيجية شاملة، سجل من خلالها موظفو وموظفات الهيئة 249.843 ساعة تطوعية.

حققت الهيئة خلال عام 2024 وللعام الخامس على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100 % للعام الثالث على التوالي، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 98.07 %.