200 ألف وجبة إفطار للعمال في سكن بلدية دبي

نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بناء على اتفاقية التعاون الموقعة مع بلدية دبي لتنظيم حملات إفطار صائم لعمال بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك، مشروع إفطار العمال الذي يهدف إلى تقديم 200 ألف وجبة إفطار في سكنات العمال التابعة للبلدية، وذلك تعزيزاً لجهودهما في تنفيذ الحملات الخيرية والإنسانية، وتقديراً وعرفاناً لفئة العمال على الجهود التي يبذلونها.

وشهد مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وأحمد خليل المنصوري وسيف الدليل عضوا مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، توقيع الاتفاقية بين الطرفين بحضور صالح زاهر المزروعي، المدير العام للمؤسسة، وسيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة.

وقال صالح زاهر المزروعي أنه سيتم من خلال هذه المبادرة توزيع 200 ألف وجبة إفطار طيلة أيام الشهر الفضيل بمعدل 6 آلاف وستمئة وسبعين وجبة يومياً.

وأضاف أن البرامج المشتركة التي تقيمها المؤسسة مع الجهات الحكومية تعد تجسيداً لما يمكن أن يتم في مجال تقديم الأعمال الإنسانية التي تهدف إلى خدمة فئات المجتمع المختلفة.

من جهته، قال سيد إسماعيل الهاشمي: «تجسد حملات إفطار العمال في شهر رمضان المبارك؛ القيم النبيلة والفضيلة للمجتمع الإماراتي، وتعكس بوادر الخير والرحمة والتلاحم المجتمعي، وتؤكد على مشاعر التقدير والعرفان التي نحملها لفئة العمال وجهودهم الدؤوبة في مختلف المجالات في بلدية دبي».

وتنص الاتفاقية على التعاقد مع المطابخ المعتمدة، والإشراف على التوزيع والتدقيق على كمية الوجبات وتنوعها المرسلة إلى مواقع سكنات عمال بلدية دبي في مختلف المواقع طيلة شهر رمضان المبارك.