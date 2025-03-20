«إسلامية دبي» تطلق اليوم «فطرة عيال الفريج»

تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اليوم، المبادرة الفرعية «فطرة عيال الفريج»، لإحياء سنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في إخراج زكاة الفطر وتعريف الأطفال بها من خلال تجربة عملية مباشرة، بمشاركة وعاظ ومشرفين متخصصين.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة «عيال الفريج» منذ بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن «فطرة عيال الفريج» تمثل خطوة إضافية لتعزيز ارتباط الأطفال بالمساجد وبالثقافة الإسلامية عبر أساليب تعليمية تطبيقية.

وقال إن الدائرة تحرص على ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الناشئة بأساليب مبتكرة، من خلال مبادرة «فطرة عيال الفريج» التي تتيح للأطفال فرصة التعرف على مفهوم الزكاة وأهميتها بطريقة عملية، تحت إشراف وعاظ مختصين، يعملون على شرح القواعد الشرعية المرتبطة بزكاة الفطر.

وأوضح أن المبادرة ستستمر حتى 28 رمضان، حيث سيتم تخصيص مسجد يومياً لاستقبال الأطفال وتعريفهم بكيفية إخراج الزكاة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاركين وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود في نشر الوعي الديني بطريقة ميدانية تتماشى مع احتياجات المجتمع.