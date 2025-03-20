الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تشارك في «عيادة الأمل»

تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من رمضان من كل عام، وضمن مبادرات عام المجتمع، شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في النسخة الثانية من مبادرة «عيادة الأمل»، بالتعاون مع دبي الصحية، حيث قام وفد من قسم المسؤولية المجتمعية في الإدارة بزيارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، لمشاركة الأطفال المرضى لحظات من الفرح والتقدير، بحضور الشخصيات الكرتونية المحببة لهم (سالم وسلامة)، في أجواء تعكس قيم العطاء والتراحم الإنساني.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في العمل الإنساني والخيري، مشيراً إلى أن العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات، التي تسعى دائماً إلى ترسيخ القيم النبيلة وتعزيز جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.