إطلاق برنامج لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي في حكومة دبي

أبرمت دبي الرقمية اتفاقية استراتيجية مع شركة مايكروسوفت بهدف تطوير معارف ومهارات الموظفين الحكوميين في علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق ثقافة معرفية وتطبيقية لدى القطاعات الحكومية كافة في هذا المجال الحيوي، الأمر الذي يعزز الابتكار ويدفع قدماً نحو ترسيخ أسس اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

تتضمن المبادرة برنامجاً تدريبياً بثلاثة مسارات تبدأ بمسار مطوري تقنية المعلومات الذي يستهدف فئات عدة منها: الموظفون الذين لديهم فهم أساسي للتكنولوجيا ويرغبون في اكتساب المزيد عن الذكاء الاصطناعي، مطورو البرامج ذوو الخبرة وعلماء البيانات، بالإضافة إلى مدراء المشاريع، الخبراء الفنيون ومحترفو الموارد البشرية.

كما يستهدف المسار محترفي الأعمال ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات وعلماء البيانات.

تطوير المهارات

ويتبع ذلك مسار الموظفين الذي تم إطلاقه أخيراً تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي للجميع» بهدف رفع مستوى الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم نظرة شاملة على تاريخ الذكاء الاصطناعي وتقنياته واتجاهاته المستقبلية وتأثيره على مختلف المجالات.

ويشار إلى أن مسار «الذكاء الاصطناعي للجميع» متاح على نظام إدارة التعلم (LMS).

أما المسار الثالث فيشمل المدراء التنفيذيين، ويركز على المحتوى الخاص بالذكاء الاصطناعي للقيادات التنظيمية. وعلق حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية على المبادرة قائلاً: «يعد تطوير المهارات والمواهب الرقمية محوراً مهماً في استراتيجيتنا لرقمنة الحياة في دبي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة. ويعد الذكاء الاصطناعي اليوم هو الأساس الذي تقوم عليه خططنا لتسريع وتيرة صنع المستقبل بما يعزز ريادة دبي ومكانتها الطليعية كنموذج للمدن الرقمية التي تسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان.

ولتحقيق ذلك نحرص على تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال محلياً وعالمياً، ومن هنا تأتي اتفاقيتنا مع مايكروسوفت التي تهدف إلى خلق ثقافة معرفية وتطبيقية لدى القطاعات الحكومية في علوم الذكاء الاصطناعي ومجالاته المختلفة بما يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

تمكين الكفاءات

وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «يسرنا التعاون مع دبي الرقمية لدعم تطوير المهارات وتمكين الكفاءات الحكومية في دولة الإمارات من الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الرقمية، حيث توفر برامج تدريبية متخصصة لمطوري البرمجيات والمهنيين والقيادات، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار ورفع مستوى التنافسية الرقمية في دبي.

وأود التنويه أننا في مايكروسوفت لدينا التزام راسخ تجاه دعم رؤية دبي الطموحة للتحول الرقمي، ونعمل على تزويد الأفراد والمؤسسات بالأدوات اللازمة لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، بما يضمن إرساء أسس متينة لمستقبل رقمي مستدام يدعم التطلعات الاستراتيجية لدولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار».

ويستمر هذا البرنامج على مدى عام كامل، بما يؤدي إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من موظفي حكومة دبي في المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. علماً أن دبي الرقمية وضعت خطة متكاملة في هذا المجال انطلاقاً من استراتيجيتها للتحول الرقمي، وهذه الخطة تتمحور حول ثلاثة أهداف تتلخص في توحيد مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء الحكومة من خلال استراتيجية وإطار عمل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز توافر وإمكانية الوصول وجودة برامج المهارات الرقمية.