«محمد بن راشد للفضاء» يفتح التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من الكفاءات الإماراتية في مجالات علوم وهندسة الفضاء.

ويمتد البرنامج الصيفي لمدة ثمانية أسابيع، من يونيو حتى أغسطس 2025، ويتيح للطلبة الإماراتيين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فرصة اكتساب خبرات بحثية متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين بالتعاون مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وباب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025 متاح حتى 14 أبريل 2025، حيث يُمكن للطلبة الراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي: https://www.mbrsc.ae/mbrevents/

ويستهدف البرنامج طلبة البكالوريوس الإماراتيين الذين ستخرجون ابتداءً من خريف 2025 وما بعده، وسيحظى الطلبة المشاركون بفرصة إجراء أبحاثهم في عدد من أبرز المؤسسات الأكاديمية والبحثية، مثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، إضافة إلى جامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وسيعمل الطلبة المقبولون تحت إشراف باحثين وخبراء في مجالات متعددة، تشمل أبحاث علوم الأرض والكواكب، والعلوم الجيومكانية والاستشعار عن بُعد، وصحة الإنسان في الفضاء، ونمو بلورات البروتين في الفضاء، والأبحاث الهندسية. كما سيشارك الطلبة الذين سيتم قبولهم في مخيم تحضيري استعداداً لانطلاق البرنامج، بهدف تعريفهم بمحاور الأبحاث والمشرفين الذين سيعملون معهم، لضمان تجربة أكاديمية وبحثية متكاملة.

وقال سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي والشؤون الخارجية في مركز محمد بن راشد للفضاء: يهدف برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين إلى ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، عبر إتاحة الفرصة للطلبة الإماراتيين للعمل ضمن بيئات بحثية متقدمة، واستكشاف التحديات والفرص في مجال علوم الفضاء.