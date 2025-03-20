666 مليون درهم حصيلة مزاد «أنبل رقم» في 5 سنوات

مثل مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة التي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، داعماً رئيسياً كبيراً للحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كل عام، حيث كانت المزادات من أولى وأكبر المبادرات التي قدمت مساهمات جليلة في دعم تحقيق الحملات الرمضانية لمستهدفاتها، كما قدمت نموذجاً ريادياً كمبادرة نوعية مبتكرة في مساندة العمل الإنساني والخيري.

واستطاع مزاد «أنبل رقم» خلال خمس سنوات تقديم مجموع مساهمات تجاوزت 666 مليوناً و334 ألف درهم لدعم الحملات الرمضانية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في مساندة الحملات الخيرية لتحقيق مستهدفتها في إحداث فارق في العمل الخيري الإنساني لتمكين وتنمية الفئات والمجتمعات الأقل حظاً، واستدامة الدعم للقطاعات الأكثر تأثيراً على جودة حياة هذه الفئات والمجتمعات.

وجاء النجاح الكبير الذي حققه مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لحملة «وقف الأب»، ليضيف صفحة جديدة في سجل هذه المبادرة الاستثنائية التي رسخت خلال أربع سنوات سابقة مكانة متفردة كمنصة مهمة تفتح أمام أصحاب الأيادي البيضاء أبواب التنافس على فعل الخير، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، وتعكس صورة متميزة عن مجتمع الإمارات الذي يتسابق في البذل والعطاء من أجل نشر الخير للجميع.

وجسد مزاد «أنبل رقم» الخيري كذلك، المسؤولية المجتمعية التي تتميز بها المؤسسات ومختلف الجهات في الإمارات، حيث جاء المزاد بالتعاون مع كل من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» و«إي أند الإمارات»، و«دو»، والتي قدمت العديد من الأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف، لتتيح بذلك خيارات مبتكرة لأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في العمل الخيري.

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الإمارات للمزادات» إن مزاد «أنبل رقم» الذي انطلق مستلهماً الرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات اليوم من المبادرات الراسخة التي تقدم مساهمة جليلة في دعم مستهدفات الحملات الرمضانية الخيرية، ليس فقط على مستوى حصيلة المزاد، وإنما أيضاً لما تجسده هذه المبادرة من مثال متميز للابتكار الناجح والفاعل في مساندة العمل الخيري والإنساني.

وأضاف: «عكس مزاد أنبل رقم، منذ انطلاقه، وعبر النجاحات المتواصلة التي حققها خلال 5 سنوات الكثير من القيم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، فقد مثل نموذجاً لأواصر التضامن والشراكة عبر التعاون بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) و(الإمارات للمزادات) وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة أبوظبي، و(أبوظبي للتنقل) و(إي آند الإمارات) و(دو)، كما جسد المزاد قيم العطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات كثقافة راسخة، وجاءت المشاركة الواسعة والتفاعل الكبير والمستمر مع مزاد أنبل رقم معبرة عن ذلك خير تعبير».

وأكد عبدالله مطر المناعي أن مزاد «أنبل رقم» يعتبر نموذجاً يحتذى للنهج غير التقليدي في دعم العمل الإنساني، حيث استطاعت هذه المبادرة أن توفر منصة مهمة وخيارات مبتكرة لأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني.