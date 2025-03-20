شرطة دبي تنظم ملتقى الابتعاث السنوي الثالث

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ملتقى الابتعاث السنوي الثالث، بحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية والطلبة المبتعثين والمرشحين، وذلك في فندق جميرا ميناء السلام.

ورحب اللواء أحمد رفيع في كلمته التي ألقاها في الملتقى، بالحضور، مؤكداً أن الملتقى يُقام سنوياً للاحتفاء بإنجازات المبتعثين من الطلبة والطالبات، الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً لطموح شرطة دبي في الاستثمار في العنصر البشري ويجسد رؤيتها نحو التميز والمعرفة.

وقال: إن الملتقى ليس مجرد مناسبة للتكريم، بل هو منصة لسرد قصص نجاح ملهمة تروي كيف تجاوز المبتعثون التحديات وحققوا الإنجازات في شتى المجالات، فمن أمن الشبكات إلى الأمن السيبراني، ومن علوم الحاسب الآلي إلى نظم المعلومات وتحليل البيانات، ومن طب العلوم والصحة إلى علوم الجينوم والسرطان، مروراً بالكيمياء التحليلية، والبحث الجنائي وهندسة أنظمة الدفاع، وغيرها من التخصصات الحيوية التي تواكب تطورات العصر، وتدعم جهودنا في تعزيز الأمن والمعرفة.

وأعرب اللواء عن فخره بابتعاث شرطة دبي 128 مبتعثاً للدراسة، بواقع 87 داخل الدولة، و41 خارجها، يستزيدون من العلم والمعرفة في خمس دول في العالم، وهي الصين وبريطانيا وفرنسا وصربيا وماليزيا. منوهاً باحتفائهم في الملتقى بتكريم نخبة من الطلبة المبتعثين، والطلبة المرشحين في برنامج إعداد المرشحين، والطلبة المتعاونين، مؤكداً أن الاستثمار في الموارد البشرية ضرورة وطنية تضمن استدامة التميز في شرطة دبي، وخاصة أن عدد المستفيدين من برامج الابتعاث على مدار الأعوام السابقة، بلغ 1734 مبتعثاً. وتضمن الملتقى جلسة تفاعلية لوضع سيناريوهات أمنية، شارك فيها الطلبة المبتعثون والمرشحون.