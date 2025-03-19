115 متطوعاً يجمعون 370 كيلوغراماً من مخلّفات الصيد والتنزه على شواطئ دبي

ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية في مجال نظافة المدينة «ساعة مع مهندس النظافة» التي أطلقتها بلدية دبي، شهدت شواطئ الإمارة مؤخراً واحدة من أكبر حملات التنظيف البيئي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين.

واستهدفت الحملة تنظيف الشواطئ من المخلفات على اليابسة وفي قاع البحر، مما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي، حيث تمكن 115 متطوعاً من جمع حوالي 370 كيلوغراماً من النفايات العامة في المياه والشاطئ الرملي، واشتملت النفايات على مواد صيد ومخلفات أدوات تنزه.

وأعربت بلدية دبي عن تقديرها الكبير لجميع المتطوعين والشركاء الذين ساهموا في إنجاح الحملة، مؤكدة استمرار دعم مثل هذه المبادرات البيئية التي تعزز جودة الحياة في الإمارة. كما أشادت جمعية الإمارات للغوص، التي ساهمت بالحملة، بالدور الفاعل للغواصين في إزالة النفايات من قاع البحر، ما يحافظ على صحة الشعاب المرجانية وحماية الكائنات البحرية.

وأكد المشاركون في الحملة، التي نظمت بالتعاون مع منتجع روضة الشاطئ، وساهمت فيها شركة «بارادايس بلو»، أن مثل هذه الفعاليات تساهم في نشر ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، وتدعم رؤية الإمارات في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

وتمثل هذه الحملة نموذجاً يُحتذى به في العمل الجماعي من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتهدف إلى تعزيز مسؤولية المتنزهين المجتمعية بالتخلص السليم من النفايات، خاصة المخلفات البلاستيكية التي تشكل تهديداً مباشراً للحياة البحرية.