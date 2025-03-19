محمد بن راشد: عملنا الإنساني مستمر ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب

2.2 مليار إنفاق المؤسسة الأكبر من نوعها في العمل الإنساني 2024

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 149 مليون مستفيد في 118 دولة حول العالم.

وتمكنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من زيادة عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 38 مليون مستفيد مقارنة بعام 2023، كما توسعت في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية لتشمل 118 دولة بزيادة 13 دولة مقارنة بعدد الدول التي غطتها عام 2023.

وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن حفل خاص أقيم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهد الحفل استعراض إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي والأعوام السابقة، بالإضافة إلى تقارير عن نتائج حملة «وقف الأب»، وتكريم الشركاء وكبار المساهمين فيها.

وسبق الحفل اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مركز دبي التجاري العالمي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الشيخ محمد بن راشد يحضر حفل التقرير السنوي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تصوير : خليفة اليوسف

سموه:

ذكرى يوم العمل الإنساني.. ذكرى رحيل مؤسس العطاء في الإمارات زايد طيب الله ثراه

149 مليون شخص في 118 دولة استفادوا من مبادرات المؤسسة في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والمجتمعية

أن ننقذ حياة إنسان أو نضع كتاباً في يد طالب أو نمكّن امرأة أو نتيح فرصة لشاب هذه قيمنا ومبادئنا

975 موظفاً فريق عملنا الإنساني.. والمبادرات يدعمها 170 ألف متطوع في كافة البرامج

التزام راسخ

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة لسموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «ترأست (اليوم) اجتماع مجلس الأمناء لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. استعرضنا خلاله نتائج العام السابق.. بلغ إجمالي الإنفاق للمؤسسة 2.2 مليار درهم خلال العام السابق في كافة المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والمجتمعية، وبلغ عدد المستفيدين 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، والتقيت بفريق عملنا الإنساني خلال الفعالية، وعددهم 975 موظفاً، كما يدعم المبادرات أكثر من 170 ألف متطوع في كافة برامجنا».

وأضاف سموه: «ومع حلول ذكرى يوم العمل الإنساني، ذكرى رحيل مؤسس العطاء في دولة الإمارات، زايد، طيب الله ثراه، نؤكد أن عملنا الإنساني مستمر، ويد العطاء الإماراتية ممدودة لكافة الشعوب، ونحمد الله أن وفقنا بلادنا لهذه الأعمال، ونسأل الله أن يديم حفظه ونعمته على بلادنا بأعمال الخير التي تصدرها بلادنا لمختلف دول العالم».

وأكد سموه بالقول: «نودّع عاماً من صناعة الأمل لنستقبل آخر أكثر زخماً وأعظم تأثيراً وأبقى أثراً في هذه الصناعة النبيلة الهادفة لإحداث فرق جوهري في حياتهم وحياة الآخرين من حولهم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أن ننقذ حياة إنسان من مرض، أو نضع كتاباً في يد طالب أو طالبة، أو نمكّن امرأة كي ترتقي بحياتها وحياة أسرتها، أو نتيح فرصة لشاب مبدع كي يبدع، أو ننتشل محتاجاً أو محروماً من الفقر، هذا ما نمثّله وما نؤمن به، وهذه هي قيمنا ومبادئنا، وهذه هي صناعتنا الأبقى».

أكثر من منظومة عطاء

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تحولت خلال سنوات قليلة منذ تأسيسها في العام 2015 إلى أكثر من منظومة عطاء، حيث يتخطى دورها الفعل الإنساني المحدود والعمل الإغاثي والخيري الآني إلى إعادة بناء وتأهيل وتمكين الأفراد والمجتمعات بالمفهوم الشامل والجذري، في إطار رؤية تقوم على تحسين جودة الحياة كلها، ودعم التنمية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة وطويلة الأمد للتحديات التي تواجه البشرية، والعمل لاجتثاث المشكلات التي تعوق التنمية كالفقر والمرض من جذورها.

وقال سموه: «شهد العام 2024 محطات مفصلية مهمة في رحلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من خلال أكثر من 2.2 مليار درهم تم إنفاقها على مختلف المشاريع والمبادرات النوعية، سواء تلك الجديدة أو المستمرة والمتواصلة منذ سنوات بما أسهم في تعزيز نتائجها الملموسة على الأرض وتوسيع حجم الاستفادة منها، ومن أبرز هذه المحطات إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «حملة وقف الأم» لتكريم الأمهات في دولة الإمارات عبر تأسيس صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأشخاص حول العالم وتسليحهم بالعلوم والمهارات اللازمة لمساعدتهم على شق طريقهم في الحياة».

وأضاف سموه: «كما شهد العام 2024 إطلاق أعلى برج وقفي في الإمارات، بتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة «وقف المليار وجبة»، الأضخم من نوعها لمكافحة الجوع في العالم، حيث يهدف البرج الوقفي إلى المساهمة في تأمين منظومة أمن غذائي مستدامة لملايين الناس.

كذلك تم وضع حجر الأساس لـ«مستشفى حمدان بن راشد للسرطان»، المستشفى الخيري الأضخم والأول من نوعه في دبي لعلاج مرضى السرطان مجاناً، الذي سيشكل قيمة نوعية مضافة للمنظومة الطبية في دبي والإمارات».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه المشاريع وغيرها إنما غيضٌ من فيض المبادرات المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. من خلال أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة تنفذ مئات البرامج والمشاريع والحملات».

كما أكد سموه: عملنا متواصل وهدفنا واضح، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مستمرون في مدّ يد العون للشعوب الأقل حظاً، ومستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم، ومستمرون في غرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية».

نهج مستدام

بدوره، قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت مؤسسة المبادرات في ترسيخ نموذج ملهم في العمل الإنساني والخيري، فهي تعزز مع كل عام جديد من إنجازاتها النهج المستدام في العمل الخيري القائم على إحداث فارق طويل المدى ومستمر في حياة عشرات الملايين من الفئات الأقل حظاً، والتركيز أكثر على تنمية هذه الفئات وتمكينها، ولتحقيق ذلك فإن المؤسسة تسخر في كل سنة مزيداً من الموارد لمجالات مؤثرة في بلوغ هذه الأهداف، مثل مجالات التعليم والصحة وتمكين المجتمعات ودعم الشباب، كما تبني مزيداً من الشراكات الدولية لدعم مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والإغاثي والتنموي للمجتمعات المحتاجة».

وأضاف معاليه: «وصول مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في العام 2024، إلى نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، من خلال مشاريعها وبرامجها التي بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار درهم بزيادة 400 مليون درهم عن عام 2023، يظهر حجم أعمال المؤسسة ونمو تأثيرها، والأكثر أهمية أن هذه الموارد تم تسخيرها في برامج ومشاريع نوعية ومبتكرة تسهم في صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات المحتاجة والارتقاء بإمكانات الإنسان وجودة حياته».

وأكد معالي محمد القرقاوي بالقول: «ستواصل مؤسسة المبادرات رسالتها في بث الأمل في نفوس الجميع من خلال مشاريع وبرامج مستدامة ومتنامية، بما يسهم في مضاعفة المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات كعاصمة للإنسانية، ويرسخ مرجعاً مهماً في العمل الإنساني والخيري المبتكر، ومنارة ملهمة بقدرة التكاتف والتعاون والعطاء على إحداث فارق حقيقي في حياة البشر ومستقبلهم».