محمد بن راشد: العمل من أجل الإنسان والإنسانية لن يتوقف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن العمل من أجل الإنسان والإنسانية لن يتوقف.

كما أوضح سموه خلال حفل تكريم الشركاء وكبار المساهمين في حملة «وقف الأب» : «لن نكل ولن نتوقف.

عملنا من أجل الإنسان والإنسانية لن يتوقف، وشعلة الأمل التي نحملها لن تنطفئ، بإذن الله».

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الفعالية، مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، «وسام محمد بن راشد للعمل الإنساني»، تقديراً لجهوده الإنسانية والخيرية، حيث أعلنت الشركة عن مساهمتها بمبلغ 3 مليارات درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، وكانت المساهمة الأولى في الحملة، وتعد أكبر تبرع فردي من القطاع الخاص في تاريخ دولة الإمارات، وسيتم استثمار المساهمة لبناء حي طبي إنساني يتضمن مستشفى ومركز أبحاث ومركز تدريب طبي، ما يمثل إضافة مهمة إلى القطاع الطبي في دولة الإمارات، حيث سيتم إنشاء الحي الطبي الجديد وفق أفضل المعايير العالمية، كما ستشمل مساهمة شركة عزيزي للتطوير العقاري إنشاء مبان وقفية أخرى.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من كبار المساهمين في حملة «وقف الأب» بميدالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الخيري، وهم: معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي عبد الله محمد البسطي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومحمد جمعة النابودة، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة «امتياز للتطوير العقاري»، وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، وإحسان رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «بيس هوم»، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بيوميرك المحدودة»، وعبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، وعمر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، والدكتور عبد الله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، والعميد محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، وأحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، وناريش بافناني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ويست زون.

وأثبتت برامج ومبادرات ومشاريع المؤسسة نجاحها في مأسسة العمل الإنساني للارتقاء بواقع المجتمعات، وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في كافة أرجاء العالم، وإحداث تغيير شامل مستدام لتحقيق الرفاه العام والاستقرار، وبما يترجم رسالة المؤسسة المتمثلة في صناعة الأمل وصياغة المستقبل وبناء عالم أكثر استقراراً ونماء.

متطوعون

واستقطبت مختلف مبادرات المؤسسة عدداً كبيراً من المتطوعين، ممن شكلت مساهماتهم دعماً حيوياً في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والحملات الإنسانية والإغاثية والصحية، والمعرفية، والثقافية، والمجتمعية، وإلى جانب كادر المؤسسة البالغ عددهم 975 موظفاً، بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مختلف المبادرات والمشاريع المنضوية تحت محاور وقطاعات عمل المؤسسة 171,892 متطوعاً، بالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد مشاركة 160547 متطوعاً.

وتشجيعاً للعمل الخيري والإنساني والتنموي والإغاثي والمجتمعي، قدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2024 جوائز تقديرية وتحفيزية للعمل الإنساني والتنموي بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 38.5 مليون درهم مقارنة بـ 25.1 مليون درهم في 2023.

وتضم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة مؤسسية تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.