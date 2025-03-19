500 ألف تنزاني يستفيدون من مشاريع «سقيا الإمارات»

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تواصل «سقيا الإمارات»، للعام الـ 10 على التوالي، جهودها لتحقيق توجيهات القيادة السديدة لتخفيف معاناة المحتاجين من أبناء مختلف دول العالم، وتجسيد المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف، والقيم النبيلة للمجتمع الإماراتي، القائمة على التعاضد والخير والتكافل الاجتماعي».

وناقش الاجتماع حملة «سقيا الإمارات» الرمضانية السنوية، الهادفة إلى توزيع عبوات المياه من خلال وجبات الإفطار في المساجد وخيم إفطار صائم الرمضانية، والسلال الغذائية على الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، وذلك بالتعاون مع 18 مؤسسة وجمعية خيرية محلية، كما اطلع المجلس على المبادرة المجتمعية الجديدة، التي أطلقتها المؤسسة خلال الشهر الكريم.

وسلط الاجتماع الضوء على نتائج مشاريع «سقيا الإمارات»، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لنحو مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يبلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة سقيا في تنزانيا حالياً، أكثر من 500 ألف شخص.

ومن المستهدف إكمال المشروع والوصول إلى مليون مستفيد، خلال الربع الثالث من عام 2025، من خلال تنفيذ 157 مشروعاً.

وركز الاجتماع أيضاً على مستجدات الدورة الـ 4 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات»، وتهدف إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال إنتاج وتحلية وتنقية المياه، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس: فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نائب رئيس المجلس، وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والمهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في «كهرباء دبي»، ومحمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي أمين سر المجلس بالوكالة.