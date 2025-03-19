60 ألف وجبة إفطار في مطار دبي الدولي

أطلقت مطارات دبي حملة «رحلة التكاتف»، لتشارك الضيوف المسافرين أجواء الشهر الفضيل التي تحتفي بقيم الوحدة والعطاء. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز الترابط والمسؤولية المشتركة، مما يعكس روح التآلف التي تميز دبي وشهر رمضان الفضيل.

ويُستقبل القادمون إلى مطار دبي الدولي «DXB»، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين، بوجبة خفيفة ما يتيح لهم كسر صيامهم براحة فور وصولهم، تجسيداً لقيم الضيافة الأصيلة التي تشتهر بها دبي، والتي تتجلى في مختلف المبادرات الرمضانية المنتشرة في أرجاء المدينة.

وتقوم مطارات دبي، بالتعاون مع شركة اليكوزي، بتوزيع وجبات الإفطار والمشروبات الساخنة على نحو 60 ألف مسافر عبر مختلف مباني مطار دبي الدولي.

وتُعد هذه المبادرة تقليداً سنوياً يعكس التزام المطار بتوفير تجربة سفر مريحة لضيوفه، خصوصاً خلال الشهر الفضيل. ويجسد شهر رمضان في دبي قيم التقارب والتلاحم المجتمعي، مما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي والضيافة.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «يُعد شهر رمضان المبارك فترة للتأمل والتآلف، ونحرص على أن يشعر ضيوفنا بدفء وقيم العطاء التي تميز هذا الشهر الكريم حتى أثناء سفرهم. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى إيجاد لحظات مميزة تجعل تجربتهم في مطار دبي الدولي أكثر ثراءً وخصوصية».

ولإثراء تجربة المسافرين، تقدم مبادرة «رحلة إلى التآلف» أنشطة ثقافية متنوعة، من بينها «بازار رمضان»، الذي سيقام في مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي من 21 مارس حتى 6 أبريل.