«أوقاف دبي» تستعرض مشروعاتها الوقفية

استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أبرز مشروعاتها الوقفية ومبادراتها المبتكرة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب لمؤتمر الوقف والمجتمع بأبوظبي بهدف ترسيخ التعاون الاستراتيجي وتعزيز مكانة العمل الوقفي وأثره المستدام على المجتمع.

وشاركت المؤسسة في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تزامناً مع الأسبوع الخليجي للوقف تحت شعار «يداً بيد، نحو تنمية وقفية مستدامة»، في أبوظبي.

وسلطت المؤسسة الضوء على مشروعاتها الوقفية التي تنفذها خلال الفترة الحالية، والتي يبلغ عددها 22 مشروعاً عقارياً، وأبرزها مشروع المركز التجاري الصديق للبيئة في منطقة الخوانيج، كما استعرضت المؤسسة أوقافها المبتكرة التي تواكب التطورات المجتمعية وتعكس تطلعات التنمية الوقفية المستدامة وتتيح المجال لكل فئات المجتمع للإسهام في النشاط الوقفي المؤسسي.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المشاركة في المؤتمر تعكس التزام المؤسسة في نشر ثقافة الوقف والعمل الخيري كداعم أساسي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية في المجتمع وباعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التلاحم المجتمعي والتكافل الإنساني وتجسيد قيم البذل والعطاء بين أفراد المجتمع.

وأضاف: نسعى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويعها مع مختلف الجهات الوقفية وتوحيد كل الجهود لنشر ثقافة الوقف وترسيخ مبادئ العطاء والتكافل المجتمعي، وإرساء دور الوقف في تنمية المجتمعات.

وذكر المطوع أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات الوقفية للجهات المشاركة من داخل وخارج الدولة بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية في القطاع الوقفي وتعظيم دوره التنموي في المجتمع.