إطلاق مبادرات وحملات علاجية ووقائية.. 210 ملايين درهم لعلاج 6.5 ملايين شخص حول العالم

يُعدّ محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض من الركائز الأساسية الخمس التي يقوم عليها عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يتم من خلاله إطلاق مبادرات وحملات علاجية ووقائية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الصحة العامة والتصدي لمختلف التحديات الصحية،.

ولا تقتصر هذه الجهود على توفير العلاج فحسب، وإنما تشمل أيضاً تقديم برامج توعية تسهم في الوقاية من الأمراض، وتعزيز الوعي الصحي، وتخفيف المعاناة عن الأفراد الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة على مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمن هذا المحور خلال عام 2024 أكثر من 210 ملايين درهم، استفاد منها نحو 6.5 ملايين شخص حول العالم.

جهود إنسانية

وضمن هذا المحور، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعهدت المؤسسة في يناير 2024، بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال.

وقدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في عام 2024، دعماً مالياً جديداً بقيمة 220 مليون درهم لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بهدف المساهمة في استكمال بناء وتجهيز «مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة»، وتعزيز قدرته على تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية ليصل إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة إلى نحو 320 مليون درهم.

وتقديراً لهذا الدعم، سيتم إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مجمع المباني الطبية الجديد في المركز، تكريماً لدوره في دعم المبادرات الإنسانية والطبية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز صناعة الأمل.

وشهد عام 2024 وضع حجر الأساس لـ«مستشفى حمدان بن راشد للسرطان»، أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان في إمارة دبي، والكشف عن تصميم المستشفى.

وأعلنت دبي الصحية، أن افتتاح المستشفى سيتم في عام 2026 مدعوماً بالتبرعات التي تستقبلها مؤسسة الجليلة.

وقد واصلت مبادرة «البحوث التعاونية الإماراتية» (UAE-NIH-CRI) في عام 2024، دعم 6 مشاريع بحثية مستمرة منذ عام 2023 يقودها 12 باحثاً من دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وتعد هذه المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات، نتاج التعاون بين المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة وثلاث جامعات إماراتية هي: جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة.

ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية، جدّدت مؤسسة الجليلة التزامها بتقديم الرعاية الصحية لكل محتاجيها من خلال مبادرة «العيادات المتنقلة» التي تُعنى بكبار السن، والعمالة، وأصحاب الهمم، ممن يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل منتظم، وقد استفاد من هذه المبادرة 5017 شخصاً في عام 2024.

كما واصلت المؤسسة العمل على برنامج «عاون»، الذي صُمّم خصيصاً لدعم المرضى المقيمين في دولة الإمارات الذين يواجهون تحديات مالية، بهدف تخفيف الأعباء المادية عنهم خلال رحلة علاجهم.

وخلال عام 2024، استفاد من البرنامج 4728 شخصاً، من بينهم 919 طفلاً، بتكاليف إجمالية تجاوزت 113 مليون درهم.واحتفلت مؤسسة الجليلة، في عام 2024، بمرور عشر سنوات على إطلاق حملتها السنوية «#أكتوبر_الوردي» التي تسعى من خلالها إلى بثّ الأمل في نفوس مريضات سرطان الثدي.

كما استكملت مؤسسة المبادرات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعاً إنسانياً متكاملاً لدعم اللاجئين السودانيين في جمهورية تشاد، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة في المخيمات الجديدة والقائمة.

وتواصل مؤسسة نور دبي، المندرجة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تحقيق مساعيها من خلال محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، عبر توفير برامج علاجية ووقائية تشمل إجراء العمليات الجراحية وتوفير النظارات الطبية وتقديم الأدوية وتنظيم حملات توعية صحية شاملة في المجتمعات الأقل حظاً.

وفي عام 2024 استمرت نور دبي في تكريس جهودها لمكافحة أمراض العيون واضطراباتها، من خلال تنفيذ حملات علاجية واسعة النطاق ودعم البحث العلمي.

وأطلقت نور دبي في عام 2024 برنامج «التطبيب عن بُعد» الذي يعد تحولاً مهماً على مستوى تقديم الرعاية الصحية في مجال طب العيون، والذي من شأنه توسيع نطاق عمل المؤسسة، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الوقاية والعلاج لأمراض العيون.

مخيمات علاجية

وتكرس مؤسسة نور دبي جهودها لمكافحة العمى في الدول النامية عبر مخيماتها العلاجية التي تقدم فحوص الكشف عن أمراض العيون، وإجراء العمليات الجراحية، وتوزيع النظارات الطبية، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لعلاج أمراض العيون.

وفي عام 2024، نجحت المخيمات العلاجية في الوصول إلى 23516 مستفيداً في خمس دول.

وواصلت نور دبي في عام 2024 برنامجها الخاص بمكافحة التراخوما، والذي تديره بالتعاون مع «مركز كارتر» في منطقة أمهرة في إثيوبيا.