278 مليون درهم للابتكار والتكنولوجيا اسـتفاد منها 1.3 مليون شخص

تسعى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن محور ابتكار المستقبل والريادة، إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، تماشياً مع التطورات التقنية المتسارعة.

كما تعمل المؤسسة على استقطاب العقول الريادية، وجذب المواهب المتميزة، وتحفيز المطورين المبتكرين في مختلف المجالات، لتطوير حلول استباقية للتحديات الحالية، وتعزيز الجاهزية لمهارات وأدوات المستقبل.

وبلغ إجمالي إنفاق مؤسسـة مبادرات محمد بن راشـد آل مكتـوم العالمية خلال عام 2024 ضمن محور ابتكار المسـتقبل والريادة نحو 278 مليون درهم، اسـتفاد منها أكثر من 1.3 مليون شخص.

وضمن هذا المحور، حقق متحف المستقبل في دبي إنجازاً عالمياً بارزاً بوصول عدد زواره إلى أكثر من 3 ملايين زائر من 177 دولة حول العالم منذ افتتاحه رسمياً في 22 فبراير 2022.

ويعكس هذا الإقبال الواسع مكانة المتحف وجهة رئيسية لزوار دبي ودولة الإمارات، وحاضنة لأكبر المؤتمرات والفعاليات العالمية، ومركزاً لاستشراف المستقبل يجمع نخبة المفكرين والمبتكرين.

وفي إطار تكريم العلماء والمبدعين العرب، أعلنت مبادرة نوابغ العرب في دورتها الثانية عن الفائزين الستة في قطاعات العلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم، وذلك تقديراً لإنجازاتهم الاستثنائية التي أثْرت المشهد المعرفي العالمي وأسهمت في خدمة الحضارة الإنسانية.

وتعزيزاً للاستدامة الغذائية، نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، «مؤتمر الابتكار للغذاء 2024» تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، بهدف تطوير حلول مبتكرة، وتوسيع نطاق الاستثمار في الأنظمة الزراعية والغذائية عالمياً.

وفي عام 2024، بلغ عدد الشركات الإماراتية التي استفادت من حزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 6229 شركة ناشئة، وتجاوزت قيمة هذه الحوافز والخدمات أكثر من 280 مليون درهم.

كما كرّمت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الفائزين بفئاتها الأربع في عام 2024، احتفاءً بالتزامهم بالتميز في مجتمع الأعمال، وتحسين الاستراتيجيات والعمليات، وتعزيز الأداء المؤسسي.