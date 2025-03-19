استفاد منها 37 مليون شخص.. 944 مليون درهم إنفاق «مبادرات محمد بن راشد» على المساعدات الإنسانية

يعدّ محور المساعدات الإنسانية والإغاثية من أهم المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث يترجم جوهر الرؤية الأساسية للمؤسسة، ككيان يشمل مؤسسات ومبادرات إنسانية، تسعى للارتقاء بواقع المجتمعات وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة لرفع المعاناة عن الإنسان في أي بقعة من بقاع المعمورة، ويهدف هذا المحور إلى توفير المساعدات والإعانات الطارئة والعاجلة في حالات الأزمات والكوارث للمجتمعات المتضرّرة، إلى جانب تقديم كل أشكال المساعدات الخدمية وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن برامج وخطط مستدامة.

مبادرات ومشاريع

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال عام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في عام 2024 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

أعلى برج

ومن بين أبرز المبادرات التي شهدها عام 2024، إطلاق «ون بي تاور»، أعلى برج وقفي في الإمارات، بتكلفة 800 مليون درهم، وذلك ضمن مبادرة وقف المليار وجبة، حيث ستخصص عائداته لتوفير شبكة أمان غذائي لملايين البشر حول العالم.

ويعد هذا المشروع واحدة من المبادرات الوقفية المستدامة التي تسعى المبادرة إلى تنفيذها، بهدف تعظيم أصول الوقف وضمان مصادر تمويل دائمة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

كما احتفلت «دبي الإنسانية»، المعروفة سابقاً باسم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في عام 2024 بإطلاق هويتها الجديدة تزامناً مع مرور عقدين من مبادراتها الإنسانية، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في العمل الإنساني، ويعكس التزامها المتجدد بخدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.

وبلغت كمية المساعدات ومواد الإغاثة التي تم نقلها وتوزيعها بدعم دبي الإنسانية في العام الماضي 1255 طناً مترياً، استفاد منها نحو 3.7 ملايين شخص من مختلف دول العالم.

إلى جانب ذلك، نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في العام الماضي مشاريع تنموية وإغاثية في 43 دولة، حيث قدمت مبادرات تعنى بالصحة، والغذاء، والتعليم، والتمكين، استفاد منها أكثر من مليوني شخص.

واستفاد 28.9 مليون شخص حول العالم من حملات وبرامج بنك الإمارات للطعام في عام 2024، وشارك نحو 5000 متطوع في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، ووصل عدد الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية المتبرعة إلى 1214 جهة.

بدورها، نجحت سقيا الإمارات من عام 2015 وحتى نهاية عام 2024 في التأثير إيجابياً على الظروف المعيشية لأكثر من 14.9 مليون شخص يُواجهون نقصاً في المياه وذلك عبر برامجها ومشاريعها التي توفر المياه النظيفة للمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم في 37 دولة.

ويقوم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة منذ إطلاقه بدور محوري في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأوقاف والهبات، وتقديم الدعم الاستشاري المتخصص للمؤسسات الراغبة في إنشاء وإدارة الأوقاف والهبات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في توجيه الجهود الخيرية وتعزيز أثرها الاجتماعي. وفي عام 2024، استفاد من مبادراته نحو 416 ألف شخص.

تعاون

وأطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون مع هيئة المرأة العربية والصكوك الوطنية، مبادرة «صكوك المرأة»، ضمن مشاريع «صكوك الوقف»، والتي تهدف إلى دعم جهود علاج سرطان الثدي ونشر التوعية حول أهمية الفحص المبكر بين مختلف الشرائح المجتمعية.

وخلال عام 2024، وعلى هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إبرام عدة شراكات مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً حول العالم. وشملت هذه الشراكات دعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمبلغ 30 مليون درهم (8.1 ملايين دولار)، وذلك لتوفير شبكة أمان غذائي للأطفال والنساء في العديد من الدول، مع التركيز على مكافحة سوء التغذية.

مساهمة

وفي المنتدى ذاته، أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار) كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة، يستفيد منها مليون شخص، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة مع البرنامج لتنفيذ مشاريع غذائية مستدامة وإيصال المساعدات الغذائية لشريحة واسعة من المحتاجين.

وفي أكتوبر 2024، وتماشياً مع حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني، عبر مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك لمساعدته على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، حيث يستفيد من هذه المساعدات 250 ألف شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك استمراراً لنهج الإمارات الراسخ في دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.