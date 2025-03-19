«نسائية دبي»: تخليداً لعطاء مؤسس دولة الإمارات

قالت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي: «إن دولة الإمارات تحيي في 19 رمضان من كل عام «يوم زايد للعمل الإنساني»، تخليداً لذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالسير قُدماً على نهجه في البذل والعطاء ومواصلة أعمال الخير التي غرسها وفاء لسيرته واستلهاماً لسمو نفسه في حُب الخير».

وأضافت أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو تأكيد لمسيرة عطاء واعتراف بجميل قائد عظيم جعل وطنه مثالاً لقيم العطاء والخير وإغاثة الملهوف فحصد الوفاء والتقدير، مؤكدة أن هذا الأثر لا زال ممتداً وسيمتد إلى أجيال لم تره، لكنها عرفته حق المعرفة بسيرته الخيّرة ويده الجزلى.

وأشارت إلى أن شواهد عطاء الشيخ زايد، رحمه الله، تتجلى في نماء مستدام ومُدن وأقاليمَ نهضت بجهوده ودعمه وإخلاصه، ليترك لشعبه إرثاً إنسانياً عظيماً زرع في قلوب شعوب العالم كماً من المحبة والتقدير، نشهد صداه من العالم أجمع لـ«عيال زايد» حتى بلغت الإمارات ذروة المجد ومكارم الأخلاق وقيم العطاء في العالم أجمع.