«مهرجان الفرجان» يعزز ريادة الأطفال للأعمال بـ 30 مشروعاً

أتاح «مهرجان الفرجان»، في نسخته الثالثة، الذي تنظمه فرجان دبي؛ المؤسسة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي، عبر المنصات الافتراضية، بالتعاون مع صندوق الفرجان وبلدية دبي، الفرصة أمام الأطفال لعرض منتجاتهم وأفكارهم التجارية أمام جمهور وزوّار المهرجان».

ونظّمت فرجان دبي، مسابقة «الهوامير الصغار»، ضمن فعاليات المهرجان التي انطلقت في فبراير الماضي، وتستمر حتى 22 مارس الجاري، وهي عبارة عن مسابقة ريادية، تمنح الأطفال فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً ريادياً أمام الجمهور، ما يعزز لديهم روح ريادة الأعمال في بيئة تنافسية مُشجّعة، حيث شارك الأطفال بعرض منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، ما يمنحهم منصة لتطوير مهاراتهم في التسويق، والإدارة المالية، وخدمة العملاء، كما تهدف المسابقة إلى غرس قيم المبادرة والاعتماد على الذات في جيل المستقبل.

وقالت الطفلة سارة المرزوقي، صاحبة مشروع «بادج ات»، الفائز بجائزة المشروع المبتكر خلال المهرجان: «بدأت فكرة المشروع لديّ من تشجيع والدتي، التي كانت تنفذه في صغرها، حيث أقوم بعمل ملصقات بأحجام مختلفة لصور وأسماء وشعارات، وكذلك ملصقات للسيارات».

وأضافت: «شاركت في مهرجان الفرجان للمرة الأولى هذا العام، فقمت بشراء الأغراض، وبدأت بتنفيذ المشروع، وتم اختياري ضمن الهوامير الصغار للمشاركة في المهرجان»، مؤكدة أن مهرجان الفرجان أتاح لديها الفرصة لعرض مشروعها، وتعريف الجمهور بها، كما ساعدها على الدخول في مجال ريادة الأعمال مبكراً.

قصة نجاح

وقالت الطفلة ملك عبد الله، صاحبة مشروع Jsm accessories، الفائز بجائزة المشروع المميز في المهرجان: «شاركت أنا وشقيقتي التوأم في مهرجان الفرجان لعرض منتجاتنا من الأكسسوارات التي ننفذها بأنفسنا، حيث أرسلت والدتي بريداً إلكترونياً لفرجان دبي، برغبتنا في المشاركة بالمهرجان، وبالفعل تم اختيارنا».

دكّان الفريج

وأوضح الطفل عبد الله ثاني، أنه شارك في المهرجان بمشروعه «دكّان الفريج»، الذي خصصه لعرض نموذج مصغّر لـ «بقالة» يبيع من خلاله حلويات وكروت وغيرها، خاصةً أنه استلهم الفكرة من شقيقه الأكبر، الذي سبقه في تلك الفكرة، مؤكداً سعادته بدعم فرجان دبي له من خلال المهرجان على توسيع نشاطه، ومساعدته للدخول في مجال الأعمال. وأما الأصدقاء الخمسة، راشد وسالم وسيف وسلطان وخليفة، فقد شاركوا في المهرجان بمشروعهم «تيم قولازو»، الفائز بجائزة «المشروع المميز»، عبر بيع تيشيرتات لنادي الوصل، باعتبارهم من جمهوره، وذلك في إطار تعزيز الانتماء والروح الرياضية لدى الجمهور.

ريادة الأعمال

وقالت علياء الشملان مديرة فرجان دبي: إن مهرجان الفرجان فتح أبوابه أمام الأطفال لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، التي تعزز حسّ ريادة الأعمال لديهم من الصِغر، مشيرة إلى أن مبادرة «الهوامير الصغار»، شجّعت العديد من الأطفال على التقديم للمشاركة في المهرجان، وتطوير الحسّ الإبداعي لديهم.

وأضافت: «يُعد المهرجان هذا العام فرصة مثالية لدعم المواهب الصغيرة، بهدف تحقيق انطلاقتهم في عالم الأعمال، إذ استهدفنا من خلاله تطوير مهارات الأطفال، وتنويع الأفكار المقدمة، لخلق نموذج مصغّر لسوق كامل داخل مهرجان الفرجان، فقد وفّرنا فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً، من إبداع صغارنا أمام الجمهور، الأمر الذي انعكس عليهم بالإيجاب لتطوير تلك المشاريع مستقبلاً».