«كهرباء دبي» تستخدم آليات مبتكرة للتواصل وتقديم الخدمات للمتعاملين

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق نسبة 100 % في حل ملاحظات المتعاملين خلال عام 2024، باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات المبتكرة للتواصل مع المتعاملين وتحديد وفهم احتياجاتهم وتلبيتها عبر باقة من الخدمات والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز سعادة المتعاملين، ويهدف ميثاق سعادة المتعاملين، الذي أطلقته الهيئة عام 2015، إلى تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة وذكية تتماشى مع تطلعاتهم وتحقق سعادتهم.

وتوجت جهود الهيئة في مجال إسعاد المتعاملين بحصولها على نسبة 97.01 % في مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 2024، الذي أعده برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة خصَّصت قنوات ووسائل متطورة للتواصل مع المتعاملين، تتيح لهم تقديم ملاحظاتهم وإبداء آرائهم بسهولة ويسر وتضمن إيصال الحلول المناسبة بسرعة وكفاءة عالية، مؤكداً أن إسعاد المتعاملين على رأس قائمة أولويات الهيئة التي تتبنى هدفاً أساسياً ضمن خارطتها الاستراتيجية، يعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية.

وقال معالي سعيد الطاير: «ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، أصبح إسعاد المعنيين نهجاً استراتيجياً راسخاً في دبي.

وتبنّت الدوائر والمؤسسات الحكومية هذا النهج ضمن استراتيجياتها لتحقيق تجربة متكاملة تضمن سعادة جميع المعنيين، بما في ذلك المتعاملين والموظفين وأفراد المجتمع، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد مستوى سعادة المتعاملين عن خدماتنا وفق آليات ومنهجيات متطورة للوقوف على آرائهم والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات وتصميم تجربة المتعامل، وأنظمة متابعة جودة الخدمات.