قصة خبرية .. «الجليلة» تعيد الابتسامة إلى آدم بخطة علاجية شاملة

بعد طول انتظار، استقبل الأبوان مولودهما الأول آدم وسط فرحة غامرة زينتها الزهور والابتسامات، ليصبح تحقيقاً لحلم طال انتظاره خلال رحلة حمل مليئة بالتخطيط والأمل، لكن الفرحة لم تكتمل، إذ اكتشف الأطباء أن آدم يعاني مشكلات صحية في القلب والكلى لم يتم الكشف عنها خلال فترة الحمل، والأمر يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، ليجد الأبوان اللذان يحملان الجنسية السورية أنهما أمام تحدٍّ طبي ومالي كبير يفوق إمكانياتهما المادية بمراحل.

في ظل هذه الظروف أوصى أحد المقربين من الأب بعرض حالة طفله على مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، وبالفعل أسرع الأب إلى المؤسسة طالباً المساعدة، وتم تقديم طلب للحصول على علاج صغيره، وبعد دراسة حالته، تم قبول طلبه ضمن برنامج صندوق الطفل التابع لمؤسسة الجليلة، الذي أكد التزامه بتغطية النفقات الطبية اللازمة في مستشفى الجليلة للأطفال. وبفضل التشخيص الدقيق للفريق الطبي، خضع آدم لسلسلة من التدخلات الجراحية المعقدة، شملت عمليتي قسطرة للقلب، وثلاث عمليات لتوسيع الحالب، وزراعة قوقعة سمعية، إضافة إلى جراحات لمعالجة مشكلات في الأذن والأنف والبطن.

وفي هذا السياق قال والد آدم: «لم تكن رحلة العلاج سهلة، فقد تنقلنا بين الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية المتعددة، وكان علينا التحلي بالصبر والتفاؤل، فكل خطوة نحو التحسن كانت تغرس فينا الأمل وتزيد من تفاؤلنا بمستقبل صغيرنا».

وأضاف: «وضع الفريق الطبي خطة علاجية شاملة، مستعيناً بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، كما قدموا الدعم النفسي المتواصل، ما كان له بالغ الأثر في رفع معنوياتنا، والتخفيف من الضغوط الصحية والنفسية».

وتابع الأب: «أصبح آدم قادراً على السمع بوضوح بعد زراعة القوقعة، كما تحسّنت قدرته على التنفس والنوم بشكل طبيعي بفضل إجراء القسطرة القلبية، فهو الآن يبتسم، ويضحك، ويلعب كأقرانه من الأطفال، وهو إنجاز طبي بارز لم يكن ليتحقق إلا بدعم مستشفى الجليلة للأطفال».

ويعد صندوق الطفل مبادرة مجتمعية على مستوى إمارة دبي هدفها مد يد العون وتقديم الرعاية الصحية للأطفال خلال رحلة علاجهم، إلى جانب تمكين أفراد المجتمع من توفير الدعم وتعزيز ثقافة العطاء بما يضمن حصول كل طفل على الرعاية التي يحتاجها.

ويأتي الصندوق ضمن جهود مؤسسة الجليلة ذراع العطاء لدبي الصحية، لدعم التعليم والأبحاث والعلاجات الطبية، إلى جانب التكفل بعلاج حالات إنسانية لما يزيد عن 8600 حالة، 30 % منها أطفال يعانون أمراضاً خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض المزمنة.