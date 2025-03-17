360 ألف وجبة من «دي بي ورلد الخيرية» خلال رمضان

وسعت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، حملتها «خيمة الإفطار» التي تم إطلاقها في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وتوزع مؤسسة دي بي ورلد من خلال أربع خيام موزعة على مواقع مختارة للعمال المستفيدين من الحملة الخيرية 12 ألف وجبة إفطار يومياً، ليصل إجمالي الوجبات إلى نحو 360 ألف وجبة في الشهر الفضيل.

وتهدف المبادرة، إلى توفير الدعم للعمال من أكثر من 200 جنسية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والاحتفال بالتنوع وتعزيز قيم الترابط بين شرائح المجتمع.

وقال ناصر عبدالله، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، تعتبر الحملة جزءاً من البرامج الإنسانية والمجتمعية العديدة التي تنفذها المؤسسة، والتي تهدف إلى ضمان حصول المجتمعات المحتاجة، وخصوصاً العمال في جافزا على سبيل المثال، على مساعدات غذائية حيوية خلال الشهر الكريم في سياق جهودنا لتعزيز العمل الخيري والاندماج المجتمعي.

وقالت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية إن الحملة جزء من مجموعة كبيرة من الفعاليات في دبي التي تبرز مكانة الإمارة الرائدة كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة.