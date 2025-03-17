«كهرباء دبي» تواكب زيادة الطلب على الطاقة في الإمارة

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من مشاريع البنية التحتية للكهرباء التي تنفذها الهيئة في حتا، ضمن الخطة التنموية الشاملة، لتطوير منطقة حتا.

وأوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء إمارة دبي، والاستفادة من التقنيات المتقدمة وإعطاء الأولوية للاستدامة.

وأكد التزام الهيئة بدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 في ما يتعلق بمنطقة حتّا، فضلاً عن مستهدفات أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الابتكار والاستدامة كركائز أساسية لمستقبل الطاقة في دبي، إضافة إلى تحقيق أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

رافق الطاير خلال الجولة كلٌ من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة وعدد من مسؤولي الهيئة.

واطلع الطاير على تقدم سير العمل في مشروع محطة نقل كهرباء رئيسة جهد 132 كيلوفولت بسعة تحويلية 120 ميغافولت أمبير، وخطوط هوائية لنقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت لتعزيز قدرات نقل الطاقة في منطقة حتا، بتكلفة تبلغ 294.78 مليون درهم.

كما تفقد معالي الطاير محطة نقل كهرباء رئيسة أخرى تنفذها الهيئة في حتا جهد 132 كيلوفولت بسعة تحويلية 120 ميغافولت أمبير. وتسهم المحطة في تطوير شبكة الطاقة تلبية لاحتياجات المنطقة المتنامية وتزويد مناطق إسكان المواطنين في حتا ومن المقرر تشغيلها في مارس 2026، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 116 مليون درهم.