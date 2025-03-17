«الهوية وشؤون الأجانب» تحتفي بيوم الطفل الإماراتي

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي فعالية مجتمعية مميزة في قرية حتّا التراثية، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، احتفاءً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي التي تحتفي بحقوق الأطفال، وتعزز ارتباطهم بهويتهم الثقافية. تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات «عام المجتمع»، التي تسعى إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم الوطنية والثقافية لدى جميع الفئات.

جاءت الفعالية في أجواء تراثية إماراتية أصيلة، حيث تضمنت مسابقات تفاعلية تهدف إلى غرس القيم التراثية في نفوس الأطفال وتعريفهم بتاريخهم بأسلوب مرح وتعليمي.

كما شهد الحدث توزيع هدايا تذكارية على الفائزين، إلى جانب مشاركة الشخصيات الكرتونية المحبوبة (سالم وسلامة)، الذين تفاعل معهم الأطفال في تجربة مليئة بالبهجة.

وأكد العميد عبدالصمد حسين البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل، أن الفعالية تعكس التزام الإدارة بتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، من خلال مبادرات تفاعلية تسلط الضوء على الموروث الثقافي للدولة، وتؤكد حق الطفل في الانتماء لتراثه وهويته.

وقال: «الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يعكس أهمية تمكين الأطفال من معرفة هويتهم الوطنية والاعتزاز بها».