ضابط من بنغلاديش: رؤية شرطة دبي تُلهم التغييرات الإيجابية في أجهزة الشرطة عالمياً

أشاد المقدم معروف عبدالله من شرطة بنغلادش بالموقع المتقدم للقيادة العامة لشرطة دبي كقوة رائدة في الابتكار الأمني واستشراف مستقبل العمل الشرطي حول العالم عبر مبادراتها الاستراتيجية العالمية، كمبادرة الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) التي شارك في نسختها الثانية رفقة 54 ضابطاً من 38 دولة.

وأكد أن مشاركته في البرامج التدريبية المكثفة للدبلوم تناولت دراسة التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مُضيفاً إن الدبلوم زوده بأدوات عملية يمكنه تطبيقها فوراً في بلاده كأدوات مواجهة الاحتيال بالعملات الرقمية، وتوظيف تقنيات «البلوك تشين لإدارة الأدلة الجنائية»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.

وأردف: «نواجه في بنغلاديش تحديات مُتزايدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، لذلك كانت المادة الخاصة بالتحول الرقمي في مكافحة الجرائم المالية ذات أهمية بالغة بالنسبة لي حيث ساعدتني على صياغة استراتيجيات فعّالة لتحسين أداء وحدتنا».