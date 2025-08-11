اختتام حملة وجهات دبي الصيفية بتفاعل واسع وفعاليات متنوعة

اختتمت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المرحلة الصيفية من حملة #وجهات_دبي الصيفية، بعد شهر حافل بعرض أبرز الوجهات العائلية والمعالم الداخلية الجاذبة في دبي.

وقد حققت الحملة تفاعلاً لافتاً من السكان والزوار وصنّاع المحتوى، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضّلة خلال موسم الصيف.

وتُعد الحملة جزءاً من مبادرة #وجهات_دبي الصيفية التي تنظم سنوياً، بهدف تسليط الضوء على التجارب المختلفة التي تجعل من دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وقد ركزت النسخة الصيفية هذا العام على تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية، والحدائق المائية، والمرافق العائلية والرياضية، التي أتاحت للمقيمين والسياح الاستمتاع بأجواء الصيف.

مشاركة كبيرة

شهدت الحملة مشاركة كبيرة من صنّاع المحتوى والمؤثرين الذين استخدموا أساليب سردية مبتكرة لإبراز معالم دبي الصيفية. وقد ساعد الانتشار الواسع للمحتوى عبر المنصات الرقمية والتلفزيونية والمطبوعة والإعلانات الخارجية، على وصول الرسائل لجمهور محلي وعالمي.

شيماء السويدي

شيماء السويدي: السرد الإبداعي أضاء على التجارب المميزة واستكشاف الوجهات الترفيهية العائلية بدبي

استعراض الوجهات الصيفية والعائلية في دبي عبر شراكات إبداعية وسرد تفاعلي

نشر 6500 مادة إبداعية عبر شبكات «التواصل» والمنصات الرقمية

وفي هذه المناسبة، قالت شيماء السويدي مدير «براند دبي»: أظهرت حملة #وجهات_دبي الصيفية لعام 2025 مرة أخرى، كيف يمكن للسرد الإبداعي أن يسلط الضوء على التجارب التي تقدمها دبي في أشهر الصيف.

من خلال الشراكات الاستراتيجية ومشاركة مجتمع نابض بالحياة من صنّاع المحتوى، استطعنا تقديم رواية ملهمة شجّعت الجمهور على استكشاف الوجهات الترفيهية العائلية في المدينة.

وأضافت: الحملة سجلت نسب تفاعل قوية، مع أكثر من 19 مليون مشاهدة للمقاطع المصورة، و6500 مادة منشورة رقمياً. هذا التفاعل يعكس مدى ارتباط الجمهور المتزايد بحملة #وجهات_دبي الصيفية، ودورها في ترسيخ صورة دبي وجهة متكاملة على مدار العام.

تجارب متنوعة

واستعرضت الحملة مجموعة مختارة من الوجهات المناسبة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات، مثل «سكي دبي»، «آي إم جي عالم من المغامرات»، و«ذا غرين بلانيت»، إلى جانب أماكن مفضلة مثل «كيدزانيا»، «ماجيك بلانيت»، «أدفنتشر زون» و«OliOli». كما سلّطت الضوء على الحدائق المائية الشهيرة، مثل «أكوافنتشر»، «وايلد وادي»، «جنغل باي» و«ليغولاند ووتر بارك»، والتي جمعت بين الإثارة والاستجمام في أجواء صيفية.

أدلة تفاعلية

وأصدرت «براند دبي» أدلة تفاعلية ثنائية اللغة، ساعدت السكان والزوار على اكتشاف أفضل الوجهات والنشاطات الصيفية، مثل المخيمات الصيفية للأطفال، العطلات الداخلية، الرياضات الداخلية، والمستلزمات الصيفية.

وشهدت الحملة تعاوناً لافتاً مع عدد من الجهات الحكومية لتحسين تجربة الزوار. ففي مطار دبي الدولي – مبنى 3، تم توزيع مثلجات مجانية من علامة KUHP المحلية، ضمن مبادرة «فخورون بانتمائنا لدبي»، التي تحتفي بقصص نجاح الشركات الناشئة في الإمارة.

كما تعاونت «براند دبي» مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في توزيع «جوازات تذكارية» على الزوار، تتضمن رمز QR يربطهم مباشرة بمنصة «وجهات دبي» لاستكشاف الدليل الرقمي والرحلات المقترحة.

محتوى من قلب المجتمع

كعادتها، اعتمدت الحملة على رواية القصص المجتمعية، من خلال شبكة من المصورين وصنّاع الفيديوهات والرسوم المتحركة والمؤثرين، الذين أنتجوا محتوى إبداعياً يُظهر حيوية دبي الصيفية.

وقد انتشر هذا المحتوى على منصات مثل إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، فيسبوك وإكس، ما أثار اهتمام جمهور متنوع، وشجّعهم على استكشاف المزيد من معالم المدينة.

نتائج قوية

تؤكد أرقام ومؤشرات الأداء السياحي القوي في الإمارة خلال النصف الأول من 2025، المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة، إذ استقبلت الإمارة 9.88 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 6 % عن العام السابق، بينما تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 46 مليون مسافر في نفس الفترة.

وقد تم اختيار دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات عالمية، في جوائز Travellers»Choice 2025» من موقع

«تريب أدفايزر»، كأول مدينة من الشرق الأوسط تدخل ضمن هذه الفئة. ومع اختتام حملة الصيف، تواصل

«براند دبي» الاستعداد لإطلاق نسخ موسمية جديدة من حملة #وجهات_دبي، ستركّز على التجارب الخارجية، الفعاليات الثقافية، والأنشطة الحياتية المناسبة للأجواء المعتدلة.