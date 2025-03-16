محمد بن غاطي يشارك في المزاد بـ 44.2 مليون درهم

شارك محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة» في مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي جرى مساء أمس في دبي، بإجمالي بلغ 44.2 مليون درهم.

وجاءت حصيلة مشاركة محمد بن غاطي من خلال شرائه رقم اللوحة DD5 بمبلغ 35 مليون درهم، ورقم اللوحة DD15 بمبلغ 9 ملايين و200 ألف درهم.

وأكد محمد بن غاطي أن المشاركة في مزاد «أنبل رقم» الخيري تجسد الحرص على دعم المستهدفات النبيلة لحملة «وقف الأب»، وإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في الارتقاء بواقع المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين أفرادها من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة.

وقال: «مزاد أنبل رقم يمثل فرصة استثنائية لدعم هذه الحملة الرمضانية الوقفية المباركة، وتكريم جميع الآباء في دولة الإمارات، وسيبقى مجتمع الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في البذل والعطاء».