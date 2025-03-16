شرطة دبي تكرم الإدارات المتميزة في أتمتة العمليات الروبوتية

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارات المتميزة في تطبيق تقنية أتمتة العمليات الروبوتية «RPA»، إلى جانب الموظفين المميزين الذين أسهموا في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال حفل «تكريم أتمتة العمليات الروبوتية»، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي شركة «UiPath»، الشريك التقني في تطوير منظومة الأتمتة.

وخلال الكلمة الافتتاحية، أثنى اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، على جهود الإدارات التي طبقت تقنية الأتمتة بنجاح والأخرى التي تعمل على تطبيقها، مؤكداً أن هذه المبادرات أسهمت بشكل كبير في تحسين الأداء العام، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات أكثر سرعة وفعالية. وأضاف: «هذه الإنجازات تعكس التزام شرطة دبي بتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الريادة في العمل الشرطي، وأن أتمتة العمليات الروبوتية ليست مجرد تقنية جديدة، بل هي استثمار استراتيجي في المستقبل يعزز قدرة موظفينا على التفاعل مع التقنيات المتقدمة وتحقيق التميز في الأداء».

وتابع اللواء الرزوقي: «يأتي تكريم الموظفين المتميزين في مجال أتمتة العمليات الروبوتية ضمن استراتيجية شرطة دبي لدعم الكوادر البشرية وتحفيز الابتكار في جميع المجالات. ونحن نفتخر بجهود فريق عملنا الذين يسهمون في تحقيق تحول رقمي حقيقي، ويقودون شرطة دبي نحو مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة». ونوه بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتم خلال الحفل، استعراض النتائج التي تحققت من تطبيق المبادرات المبتكرة في العمليات الروبوتية، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية من خلال تطبيقها بالفعل لـ16 روبوتاً برمجياً، أسهم في توفير أكثر من 44 ألف ساعة عمل سنوياً، وقلص 585 خطوة إجرائية.

خلال الحفل، تم تكريم الإدارة العامة للمالية، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة للموارد البشرية، الجهات المطبقة لتقنية أتمتة العمليات الروبوتية، وتكريم كل من الإدارة العامة لأمن المطارات والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع لمساهمتها في تقديم الأفكار المبتكرة في هذه التقنية، وشمل التكريم أيضاً عدداً من الموظفين المساهمين بالأفكار المتعلقة بأتمتة العمليات الروبوتية. كما تم تكريم فريق مشروع أتمتة العمليات الروبوتية بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والمطورين والمتعاونين في هذا المشروع.