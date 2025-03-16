تبادل الخبرات بين فرق الدراجات الهوائية الشرطية في دبي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لقاءً مع فرق دوريات الدراجات الهوائية الشرطية من مختلف القيادات الشرطية، وذلك في كايت بيش في دبي، بهدف تبادل الخبرات بين الفرق، والتعرف إلى أفضل الممارسات المُطبقة، والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تطوير مواصفات فرق الدراجات الهوائية على مستوى الدولة.

وبدأ اللقاء بالاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المتبعة لكل من شرطة أبوظبي وشرطة دبي، وشرطة رأس الخيمة.

وأكد الرائد أحمد محمود الزرعوني رئيس قسم دوريات بر ديرة في إدارة الحد من الجريمة، حرص شرطة دبي على تنظيم لقاءات دورية مع مختلف القيادات الشرطية في الدولة، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة حول العالم، وتزامناً مع توجهات القيادة الرشيدة في التعاون الدائم والمستمر بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف أن هذا اللقاء بين فرق الدراجات الهوائية على مستوى القيادات الشرطية، يعتبر فرصة لمناقشة المواضيع المهنية في الجانب العلمي والعملي، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات، بما يخدم رفع الكفاءة الميدانية لمختلف الفرق التخصصية في تنفيذ كافة المهام الموكلة لها.

ولفت الرائد أحمد محمود الزرعوني إلى أن اللقاء يعد مساحة مهمة لسماع الآراء والأفكار والاقتراحات ووجهات النظر، وتبادل النقاشات البناءة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير فرق الدراجات الهوائية الشرطية في شرطة دبي، والقيادات الشرطية المشاركة.