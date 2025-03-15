وفد شرطة دبي يدخل البهجة على الأطفال في مستشفى الجليلة

نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف يوم الـ 15 من شهر مارس من كل عام، ويرفع هذا العام شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية».

ويأتي احتفال شرطة دبي بهذه المناسبة في إطار الحرص على توعية كافة فئات المجتمع بحقوق الطفل وفي مقدمتها الصحة والتعليم، والأمن والأمان، لضمان نموه في بيئة صحية آمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات، وبما يعود بالنفع على المجتمع، وتمكينهم من ممارسة دورهم بكفاءة وإيجابية، إضافة إلى ضمان الحقوق الأسرية وتوفير فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل، وتنمية شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.

وبدأت شرطة دبي احتفالاتها بيوم الطفل الإماراتي في مستشفى الجليلة للأطفال، بحضور المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حيث تمت زيارة عدد من الأطفال المرضى والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم الهدايا لهم.

وقال المقدم الدكتور علي المطروشي: «إن رسم البسمة والفرح في قلوب الأطفال المرضى ‏هو حق من حقوق الطفل، إذ حرصنا على الاحتفال في ‏يوم الطفل الإماراتي مع الفئة المتواجدة على أسرة المستشفيات»، ‏مشيراً إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن استراتيجيات إدارة حماية الطفل والمرأة من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية مع مختلف القطاعات والمؤسسات والتي تصب في تعزيز جودة الحياة لكافة فئات المجتمع.

وواصلت شرطة دبي احتفالها بيوم الطفل الإماراتي، بزيارة مدرسة الثاني من ديسمبر بهدف نشر التوعية الأمنية وتنمية القدرات الإيجابية لشريحة الأطفال والارتقاء بمواهبهم، بما ينسجم مع اهتمام القيادة الرشيدة بالطفل وإيمانها بأنه الحاضر وثروة المستقبل. وتضمنت الزيارة إلقاء محاضرة عن حقوق الطفل وفعاليات ترفيهية وتوعوية للأطفال.

واختتمت شرطة دبي فعالياتها بالاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، في القرية العالمية بمشاركة سفراء الأمان في مدارس حماية، للتعريف بحقوق الطفل ضمن «قانون الطفل وديمة» واستعراض تجربة مجلس سفراء الأمان وغيرها من الفعاليات الأخرى، فيما سيشارك الرائد راشد آل علي، رئيس قسم حماية الطفل في جلسة حوارية ستنظمها وزارة الداخلية ويتحدث خلالها عن جهود شرطة دبي في حماية الطفل.