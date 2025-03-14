زخم وتفاعل مجتمعي واسع مع حملة «وقف الأب»

تواصلت تبرعات كبار المساهمين ورجال الأعمال والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وذلك في تفاعل مجتمعي واسع مع الحملة، يترجم رسوخ ثقافة العطاء وقيم الخير الأصيلة في مجتمع الإمارات.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دعمها مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في فندق أرماني دبي في برج خليفة غداً، ويعود ريعه لدعم حملة «وقف الأب».

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 5 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد «أنبل رقم»، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة «وقف الأب»، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص المساهمة باسم والده في الحملة.

وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 5 DD 77،DD 24،DD 15،DD 12،DD.

ويشهد مزاد «أنبل رقم» مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

نشر ثقافة العطاء

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: تجسد حملة «وقف الأب» رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نشر ثقافة الخير والعطاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في العمل الإنساني، وخير ما نفعله خلال شهر رمضان الفضيل هو مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم الدعم لهم من أجل تمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة.

وأضاف: يسعدنا أن نكون من المشاركين في الحملة، ومن المساهمين في تحقيق مستهدفاتها النبيلة، تقديراً لكل أب وعرفاناً بدوره في تنشئة الأجيال، وتعبيراً عن روح التكافل والتراحم بين أبناء مجتمع الإمارات.

مشيراً إلى أن إجمالي عائدات لوحات المركبات المخصصة من هيئة الطرق والمواصلات للمساهمة في مزاد أنبل رقم، خلال الحملات الـ4 السابقة، بلغ 213 مليون درهم.

وتسهم المزادات الخيرية في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد «أنبل رقم» مشاركة كبيرة من نخبة رواد العمل الخيري والإنساني، والذين حرصوا على المشاركة في سباق الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لإنشاء صندوق وقفي مستدام يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على المساهمة في الحملات الرمضانية والمبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتقديم يد العون للفئات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه: «تترجم حملة وقف الأب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للعمل الخيري والإنساني المستدام الذي يمتد أثره إلى كافة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم».

تفاعل

إلى ذلك، أطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، المزاد الخيري الإلكتروني «أنبل رقم»، والذي يغلق يومي 16 و17 مارس الجاري، وذلك لدعم جهود حملة «وقف الأب». ويمكن المشاركة في مزاد «أنبل رقم» الخيري عبر تطبيق «الإمارات للمزادات»، ويعود ريع المزاد الخيري كاملاً لدعم أهداف حملة «وقف الأب».

وأكد محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن الحملة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الخير والعطاء وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني مع المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية حول العالم.

ويعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري 444 لوحة، تضمنت أرقاماً للوحات مركبات منها الرقم 10 من الفئة 20، والرقم 99 من الفئة 2، وأرقام لوحات الدراجات النارية منها الرقم 5 من الفئة 1.

إضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية. وتشارك «إي آند الإمارات» كشريك رئيسي لحملة «وقف الأب». وتعمل «إي آند الإمارات» على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المساهمة في حملة «وقف الأب».

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «يشرفنا أن نكون شريكاً رئيسياً في حملة «وقف الأب»، التي تعكس جهود دولة الإمارات في توفير الرعاية الصحية واستدامتها للمجتمعات الأكثر احتياجاً».

وتقدم «إي آند الإمارات» الدعم لـ«وقف الأب»، بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي المساهمات للحملة من خلال أرقام مخصصة، وتطبيق بسمات Smiles الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها. وأعلنت «إي آند الإمارات» عن تخصيص مجموعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك في مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف الأب».