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الإمارات

محمد بن راشد: يجمعنا رمضان.. ويوحد قلوبنا حب الوطن

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البيان

دبي
محمد بن راشد مرحباً بحضور المجلس وفي الصورة محمد بن حبتور وحميد القطامي ومحمد العلي والحضور
محمد بن راشد مرحباً بحضور المجلس وفي الصورة محمد بن حبتور وحميد القطامي ومحمد العلي والحضور
محمد بن راشد مصافحاً محمد البواردي
محمد بن راشد مصافحاً محمد البواردي
محمد بن راشد وهلال المري خلال المجلس
محمد بن راشد وهلال المري خلال المجلس
محمد بن راشد مصافحاً سلطان بن سليم
محمد بن راشد مصافحاً سلطان بن سليم
محمد بن راشد مصافحاً سلطان المنصوري
محمد بن راشد مصافحاً سلطان المنصوري
محمد بن راشد مصافحاً حمد بوعميم
محمد بن راشد مصافحاً حمد بوعميم
محمد بن راشد مصافحاً عبدالعزيز الغرير
محمد بن راشد مصافحاً عبدالعزيز الغرير
محمد بن راشد مصافحاً شريف بشارة
محمد بن راشد مصافحاً شريف بشارة
أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وماجد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد
أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وماجد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد

دبي - البيانأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شهر رمضان يجمع أهل الإمارات، وأن حب الوطن والعطاء من أجله يوحد قلوبهم.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر منصة «إكس»، صوراً لسموه خلال استقباله عدداً من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس الشندغة بدبي، معلقاً عليها:

«أثناء استقبال عدد من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل.. يجمعنا رمضان، وتقرب بيننا مصلحة بلادنا المشتركة، ويوحد قلوبنا حب هذا الوطن والعطاء من أجله، حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها».