محمد بن راشد: يجمعنا رمضان.. ويوحد قلوبنا حب الوطن

دبي - البيانأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شهر رمضان يجمع أهل الإمارات، وأن حب الوطن والعطاء من أجله يوحد قلوبهم.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر منصة «إكس»، صوراً لسموه خلال استقباله عدداً من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس الشندغة بدبي، معلقاً عليها:

«أثناء استقبال عدد من الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين بمجلس الشندغة بدبي بمناسبة الشهر الفضيل.. يجمعنا رمضان، وتقرب بيننا مصلحة بلادنا المشتركة، ويوحد قلوبنا حب هذا الوطن والعطاء من أجله، حفظ الله الإمارات وأدام خيرها وعطاءها».