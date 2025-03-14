شرطة دبي تستضيف الدبلوماسيين والقناصل في فعاليات مدفع الإفطار

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وقسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في إمارة دبي.

وذلك ضمن فعاليات مدفع الإفطار بمدينة إكسبو دبي. واستقبل الضيوف، اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بحضور موظفي شرطة دبي.

وأكد اللواء عبدالله الغيثي، أن تعزيز العلاقات مع ممثلي الدول من القناصل والدبلوماسيين، يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي في إطار الحرص الدائم على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والسفارات وضباط الارتباط، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبين اللواء الغيثي أن شهر رمضان الفضيل فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات وتعزيز التواصل مع مختلف الشركاء في ظل الأجواء الإيمانية التي تحث على التراحم والتكافل وفعل الخير والعطاء.