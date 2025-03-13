مكتوم بن محمد يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "ماستركارد" تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية





أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن دولة الإمارات حققت إنجازاً في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، مشيراً إلى ان دبي تواصل دعم التحول الرقمي لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية في العالم.

وقال سموه على منصة "إكس": "التقيت اليوم مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد، حيث استعرضنا مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، وناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، ودور الإمارات ودبي في دعم الابتكار المالي."

وأضاف سموه:"عبر تعزيز الشراكات العالمية في قطاع الخدمات المالية ودعم التحول الرقمي نواصل العمل لترسيخ مكانة دبي بين أكبر أربعة مراكز مالية في العالم، من خلال بيئة أعمال متقدمة وبنية تحتية قوية ونرسخ موقع الإمارات الريادي عالمياً."