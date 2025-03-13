محمد بن راشد يلتقي الأعيان ورجال الأعمال والمسؤولين في مجلس الشندغة بدبي

واصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الشندغة بدبي، حيث استقبل سموّه جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين الذين قَدِموا لتهنئة سموّه بمناسبة الشهر الفضيل.

وتبادل صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الفضيل، حيث توجّه الجميع بالدعاء إلى الله العليّ القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وبكل الخير على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بنعمة الأمن والاستقرار.

وتطرّق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حديثه إلى الحضور إلى القيم الإنسانية النبيلة من تراحم وبذل وعطاء والتي استمدتها دولة الإمارات من التعاليم السامية لديننا الحنيف، مشيراً سموّه إلى أن هذه الأيام المباركة فرصة لمضاعفة العمل على تأكيد قوة التعاون والتضامن بين أهل الإمارات، وتعريف الأجيال الجديدة بالقيم الرفيعة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة التي شكّلت أساساً لمجتمع متلاحم انطلق في مسيرة نماء مباركة، بمداد من قوة الترابط بين أبنائه، لتقدّم الإمارات للعالم النموذج والقدوة في الأُلفة والتعايش والتفاهم والانفتاح الواعي على الثقافات والسعي لنشر أسباب السلام والوئام بين الأمم والشعوب.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين.