«محمد بن راشد للإسكان» توقّع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للابتكار

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، وذلك خلال هاكاثون الابتكار الذي عُقد في فندق جراند حياة دبي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في المشاريع السكنية، بما ينسجم مع رؤية دبي المستقبلية لتطوير بيئات سكنية ذكية ومستدامة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسسة على تعزيز الابتكار في قطاع الإسكان عبر الاستفادة من أحدث منهجيات إدارة الابتكار والبحوث المتخصصة التي يقدمها المعهد، ما يسهم في تحفيز التفكير الإبداعي وتطوير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة. كما ستمكن الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من تبني أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT)، بهدف تحسين عمليات تصميم وإدارة المشاريع السكنية وتعزيز كفاءتها وجودتها.

وقال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الابتكار هو مفتاح تطوير الحلول السكنية المستقبلية. من خلال هذه الشراكة مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار، نهدف إلى تمكين كوادرنا الوطنية وتعزيز قدراتهم في مجال الإسكان الذكي، إضافةً إلى تطوير مشاريع سكنية تتسم بالاستدامة والجودة، وتوفير خيارات سكنية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بجودة حياتهم.»

من جانبه، قال الدكتور هيتندرا باتيل، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار: «إن التعاون مع المؤسسة خطوة استراتيجية نحو تبني الابتكار في قطاع الإسكان».

ويُعد هاكاثون الابتكار منصة بارزة تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال لاستكشاف الحلول الحديثة في قطاع الإسكان.