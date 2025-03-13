ضابطة هولندية تشيد بتجربة شرطة دبي في الذكاء الاصطناعي

تتبنى المقدم رينيه بيلز من الشرطة الهولندية، نهجاً متقدماً لتعزز قدراتها المهنية في واحدٍ من أبرز القطاعات الحيوية والمهمة في العالم، القطاع الشرطي الأمني، فبعد أن أمضت أكثر من 5 سنوات في قيادة مركز شرطة في مدينة هلفرسوم شمالي هولندا، قادها طموحها إلى دبي، لتُصبح جزءاً من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي للعام الثاني بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي.

تعد بيلز عضواً في برنامج حصري يجمع بين نخبة من العاملين في مجال إنفاذ القانون من 39 دولة، وهو ما يتيح لها الفرصة للتفاعل والتعاون مع زملاء آخرين يمثلون خلفيات ثقافية وشرطية متنوعة.

وأوضحت بيلز أن حرصها على تطوير ذاتها مهنياً أدى إلى ترشيحها لهذا البرنامج، وقالت: «كنت أرغب في تنمية مهاراتي خارج الحدود الوطنية. وعندما قُيّم ملفي الشخصي، قيل لي إنه يناسب تماماً دبلوم (PIL). لم أتردد لحظة، ووافقت على الفور».

وفي حديثها حول الدبلوم قالت المقدم بيلز: «إنه يشبه تجربة اجتماعية، نحن نأتي جميعاً من خلفيات وأساليب شرطية وثقافات مختلفة، ومع ذلك نجد أرضية مشتركة تُتيح لنا التعلم من بعضنا بعضاً». وبصفتها ضابطة رفيعة المستوى في مجال إنفاذ القانون الهولندي، سلطت بيلز الضوء على التمثيل القوي للمرأة في المناصب القيادية داخل الشرطة الهولندية، قائلة: «رئيسة الشرطة في منطقتي امرأة، ورئيستها أيضاً امرأة، وأعلى رتبة في الشرطة الهولندية تتولاها امرأة. وفي فريقي الذي يضم 150 ضابطاً، أي ما يقرب من نصفهم من النساء. المساواة بين الجنسين في العمل الشرطي ليست مجرد هدف، بل هي واقعٌ اعتيادي نعيشه».

ابتكارات رائدة

وأبدت بيلز إعجابها الشديد بمبادرة مركز الشرطة الذكي (SPS)، وهو ابتكار تبنته هولندا بالتعاون مع شرطة دبي. وعلقت بقولها: «رؤية كيف تدمج شرطة دبي التكنولوجيا في العمل الشرطي أمر مُلهِم. استخدامهم للذكاء الاصطناعي والطائرات المُسيَّرة وأنظمة المراقبة المتقدمة، ولا سيما في مركز القيادة والسيطرة يعكس استشرافهم لمستقبل إنفاذ القانون». وأضافت: «إنها مبادرة واسعة النطاق تبني الثقة بين الشرطة والجمهور. الأمر لا يقتصر على تعزيز الاستجابة للحالات الطارئة، بل يشمل التفاعل مع أفراد المجتمع وتعزيز العلاقة الإيجابية معهم. هذا شيء أود أن أراه بشكل أكبر في هولندا».

تجربة

وعند سؤالها عما إذا كانت ستوصي بهذا الدبلوم لزملائها الهولنديين، أجابت بيلز بحماس قائلة: «هذه التجربة تبرز قدراتك المكنونة. تخرجك من روتينك اليومي، وتضعك في بيئة جديدة، وتجعلك تفكر بطريقة مختلفة. دبي مدينة متطورة تكنولوجياً، والتعلم من نموذجها الشرطي هو أمرٌ لا يُقدَّر بثمن».