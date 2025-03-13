«سعيد لوتاه الخيرية» تناقش المبادرات والخطط الأكاديمية

عقد مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس الأمناء، وذلك في مقر المؤسسة.

حضر الاجتماع المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس المجلس، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، والدكتور محمد مراد عبدالله، إلى جانب عمداء كليات جامعة دبي الطبية، وهم: البروفيسور شريف خليفة، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة، البروفيسور يوسف الطيب، عميد كلية الطب، والبروفيسور باسل عمارنة، عميد كلية التمريض.

تناول الاجتماع استعراض التقرير السنوي للمؤسسة، الذي سلط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها في 7 يوليو 2022، حيث تم استعراض التطورات الأكاديمية، والمبادرات البحثية، والخطط الأكاديمية والتطويرية للكليات.

وخلال الاجتماع، تم بحث مقترحات افتتاح كليات جديدة في جامعة دبي الطبية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية، ويدعم رؤية الجامعة في أن تصبح مركزاً تعليمياً وبحثياً رائداً على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما ناقش الأعضاء تقرير زيارة وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تقييم مستوى خريجات جامعة دبي الطبية، من حيث كفاءتهن الأكاديمية والمهارات العملية التي يمتلكنها.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال الاجتماع، التزام مجلس الأمناء بدعم الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية مرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي. وشدد معاليه على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث المستجدات والتطورات في مختلف المجالات الصحية.

كما شدد معاليه على ضرورة توطيد التعاون مع المؤسسات الصحية والمراكز البحثية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التعليم الطبي. وأكد أن الشراكات الفعالة مع الجهات المتخصصة تساهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الصحية، والمساهمة في تطوير القطاع الطبي في الدولة.

من جانبه، أعرب المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس المجلس، عن تقديره وامتنانه لتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، التي تعكس حرصه الدائم على توفير البيئة التعليمية المثلى للطالبات في الجامعة. وأكد أن هذه التوجيهات تعكس رؤية معاليه في دعم التعليم، وتعزيز الابتكار، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تمكن الطالبات من تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهن الأكاديمية والمهنية.

وعلى هامش الاجتماع، قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وأعضاء المجلس بزيارة عيادة الطب الصيني في جامعة دبي الطبية، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي حول الخدمات العلاجية المقدمة.