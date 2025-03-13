إنجاز مشروع إعادة تأهيل المباني في دبي باستخدام عقود كفاءة الطاقة

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة.

واختتم المشروع، الذي أُطلق في سنة 2015 وتضمن العديد من المباني، مرحلة الوفور المضمونة بنجاح في سنة 2024، ويُعد المشروع علامة فارقة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية خضراء، فيقدم نموذجاً مبتكراً لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت، ويُرسي معايير مرجعية عالمية تُظهر إمكان خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير عبر تحسين العمليات، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050.

وتضمن المشروع الرائد تأهيلاً شاملاً لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة المياه وعزل المباني في جميع مرافق الهيئة، ومن ذلك المقر الرئيس، ومباني الهيئة في الحضيبة، وأم الرمول، والوصل، وبرج نهار، والمباني الإدارية في محطتي G وL.

كما تم إجراء إعادة تأهيل شامل لنظام المياه المبردة في المقر الرئيس للهيئة، ومن ذلك تركيب وحدات تبريد مائية (Water-cooled) متطورة بنظام مغناطيسي (Magnetic Bearing)، إذ تسهم هذه التحسينات في تحديث البنية التحتية والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي وتعزيز استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة ففي ست سنوات، حقَّق المشروع وفوراً بلغت نحو 35.2 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.8 مليون جالون إمبريالي من المياه، وخفض ما يقرب من 14,452 طنّاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو، أن هذا المشروع يُبرز عمق الشراكة بين الجانبين في دفع عجلة الاستدامة، قائلاً: «نفخر بدورنا الفاعل في جعل دبي من أكثر المدن استدامة عالمياً، عبر مشاريع رائدة تعزز كفاءة الطاقة وتُحقق وفوراً مالية وبيئية طويلة الأمد».

ولا تقتصر فوائد المشروع على الوفور المباشرة، وإنما تمتد إلى تعزيز البنية التحتية الذكية ورفع معايير الأداء التشغيلي، ما يدعم توجهات دبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة.