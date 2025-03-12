مبادرات إنسانية لـ«إسلامية دبي» تعزز التكافل والعطاء

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تنفيذ مبادراتها الرمضانية الهادفة إلى ترسيخ القيم الإنسانية والإسلامية، وذلك ضمن استراتيجيتها المجتمعية «أقرب للمجتمع»، حيث تأتي هذه الجهود في سياق رؤية الدائرة لتعزيز دورها بما ينسجم مع مبادراتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ونشر ثقافة العطاء والتسامح.

وفي هذا الإطار، أطلقت الدائرة مبادرة «عيادة المرضى»، التي تهدف إلى إدخال السرور والطمأنينة على قلوب المرضى من خلال زيارات إنسانية إلى عدد من مستشفيات الإمارة، مثل مستشفى لطيفة، ومستشفى دبي، ومستشفى الجليلة. وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى من مختلف الفئات العمرية، عبر توزيع هدايا رمزية وإلقاء كلمات تحفيزية تعكس روح التضامن الإنساني.

وأكد أحمد عبدالرحمن الرئيسي، رئيس مجلس الشباب بالدائرة، أن المجلس يلعب دوراً محورياً في دعم وتنفيذ هذه المبادرات، من خلال تفعيل مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية والخيرية، مشيراً إلى أن مبادرة «عيادة المرضى» تعكس القيم الإسلامية السمحة التي تحث على التراحم والتكاتف المجتمعي، كما تعزز الشعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع، وخاصة المرضى.

وتؤكد الدائرة أن هذه المبادرات تأتي في إطار رسالتها الهادفة إلى دعم أجندة دبي الاجتماعية 33 منها التماسك المجتمعي وتعزيز الهوية الإسلامية، عبر مشاريع ومبادرات تعكس التزامها المستمر بتقديم الخدمات المجتمعية وفق أعلى المعايير، وتعزز من دورها المحوري في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والإنسانية.