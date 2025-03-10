"طرق دبي" توقع 9 اتفاقيات تعاون لرفع مستوى خدمة الطرق

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 9 اتفاقيات تعاون مع عدد من المطورين العقاريين والمناطق الحرة في الإمارة، بهدف توفير نافذة موحدة لاعتماد طلبات مشاريع البنية التحتية، وإدارة الأنشطة المنفذة ضمن حرم الطريق والطرق العامة. كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى خدمة الطرق، وضمان تنفيذ المشاريع التطويرية وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعتمدة من الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة حرصها على مستوى البنية التحتية ضمن حرم الطريق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، وضمان كفاءة واستمرارية تشغيل محرمات الطرق والمرافق والأرصفة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وشملت اتفاقيات التعاون أبرز الجهات المطورة والمناطق الحرة في دبي، وهي: إعمار العقارية، وداماك العقارية، وماجد الفطيم العقارية، ونشاما، والفطيم العقارية، ومركز دبي للسلع المتعددة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي للاستثمار، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

وفي السياق ذاته، صرّح بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: " تأتي هذه الشراكات ضمن خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى توحيد الجهود في إدارة حرم الطريق بإمارة دبي، وتوفير مرجعية موحدة لرسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، مما يساهم في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة ".

وأشاد الصيري بتعاون المطورين والمناطق الحرة، وعمق هذه الشراكات التي تعكس تكامل الجهود لتطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2021، بشأن تنظيم الطرق ضمن المناطق التطويرية والحرة في إمارة دبي، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في رفع مستوى كفاءة واستدامة البنية التحتية للطرق في الإمارة.