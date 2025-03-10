250 ألف ساعة تطوع لموظفي «كهرباء دبي» خلال 10 سنوات

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بين عامي 2013 و2024 نحو 465 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها الموظفون والموظفات 249.84 ألف ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفادت منها العديد من الدول حول العالم.

وسجل موظفو الهيئة خلال العام الماضي 16.870 ساعة تطوعية في مبادرات استفاد منها 5 ملايين و47 ألفاً و776 شخصاً في الإمارات وخارجها، وأطلقت 27 مبادرة مجتمعية، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 94.51%.

وأكدت الهيئة دعم ثقافة التطوع المتجذرة في المجتمع الإماراتي والنهج البنّاء الذي أرسى لبنته المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه رؤية القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، تحرص الهيئة على تعزيز مساهمتها في بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وتطلق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تشجيع المعنيين على إعطاء الأولوية للعمل التطوعي المستدام، وإيلائه أهمية خاصة جنباً إلى جنب مع العمل المهني، ومأسسة العمل التطوعي بين الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال صالح محمد صالح محمد يحيى، فني أول، قطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «خلال سنوات عملي مع الهيئة، شاركت في العديد من الحملات التطوعية، كحملة الحقيبة المدرسية، مير الخير، بالإضافة إلى إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر الأطراف (COP28) والقمة العالمية للحكومات، ولمست من خلالها التزام الهيئة الراسخ بمبادئ العطاء والعمل المجتمعي.

وأبادر دائماً بالمشاركة في الأعمال التطوعية التي تنظمها الهيئة بوصفها فرصة مهمة لرد الجميل للمجتمع ومد يد المساعدة لمن يحتاجها، إلى جانب تعزيز روح الفريق والتعاون والإخاء بين الموظفين. وأسعد بكوني جزءاً من مؤسسة استشرافية ومستدامة تولي أهمية خاصة لموظفيها ولمسؤوليتها المجتمعية».

وقالت حصة جمال احراري، مساعد مدير، قطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، هيئة كهرباء ومياه دبي: «أفخر بكوني جزءاً من مؤسسة رائدة كهيئة كهرباء ومياه دبي، تحتضن ثقافة التطوع لدى موظفيها وتتبناها كجزء أساسي من أعمالها. لقد أتاحت لي الأعمال التطوعية التي شاركت بها عن طريق الهيئة فرصاً متفردة لمساعدة المجتمع والنمو على المستوى الشخصي، حيث شاركت بعدد من المشاريع التطوعية التي تركت أثراً إيجابياً ملموساً على حياة الآخرين.

وقالت ريم محمد المنصوري، مدير بالإنابة، قطاع تخطيط الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي: «أتاح لي التطوع في المبادرات والأعمال الإنسانية التي تنظمها الهيئة تجارب استثنائية، تمكنت من خلالها من إحداث الفرق في حياة إخوتي من أفراد المجتمع وتوفير مختلف أوجه الدعم والمساعدة لمن يحتاجها.

وأفخر بانتمائي إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، لكونها مؤسسة رائدة تتبنى مبادئ الخير والعطاء وتغرس لدى موظفيها حب العمل التطوعي وتنمي لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعهم. وأتطلع قدماً للمشاركة في المزيد من أعمال الهيئة التطوعية في المستقبل إلى جانب زملائي، وأداء دوري على أكمل وجه تجاه مدينتي وسكانها».