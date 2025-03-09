إطلاق المسابقة الثقافية السنوية لموظفات «كهرباء دبي»

خلال لقائه أعضاء اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أطلق معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، المسابقة الثقافية السنوية لموظفات الهيئة، والتي تنظمها اللجنة للعام الخامس على التوالي بمناسبة يوم المرأة العالمي. وتتماشى المسابقة هذا العام مع الوسم العالمي #تسريع_العمل، الذي يركز على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتسريع التقدم في مختلف القطاعات، ورفع مستوى الوعي حول دور المرأة في التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على إنجازاتها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار الطاير خلال اللقاء إلى أن النموذج الإماراتي في تمكين المرأة يحظى باحترام وتقدير العالم بأسره، ويشكل أنموذجاً ملهماً في تشجيع احتواء الجميع في مسيرة التنمية المستدامة. وهنأ موظفات الهيئة بمناسبة يوم المرأة العالمي 2025، مشيراً إلى أن تفانيهن وعملهن الدؤوب جعلهن قدوات ملهمات للمرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة.

وقال: «تأتي مساهمة المرأة الجوهرية في مسيرة الازدهار والتقدم نتيجة طبيعية للنهج الرائد الذي تبناه المغفور له، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وقد أسهمت الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في الابتكار والتحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الإحلالية بشكل كبير في تعزيز دور المرأة الإيجابي في كافة المجالات، وخاصة في دفع العمل المناخي والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة، وتسريع عجلة تبني الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأضاف: «يبلغ إجمالي عدد الموظفات في الهيئة 1939 موظفة بينهن 579 موظفة في وظائف إدارية ومناصب على مستوى الإدارة الوسطى، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية.

وتبلغ نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إدارية في الهيئة 37.12 %، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتولى الموظفات الإماراتيات غالبية هذه المناصب».

وقدمت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، عرضاً يوضح أبرز إنجازات الهيئة ونشاطاتها في مجال تمكين المرأة خلال عام 2024.

وقالت: «ندعم جهود الهيئة لتوفير بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتعزز مشاركتها الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل. ونلتزم بتقدير الكفاءات والقدرات وتفاني موظفات الهيئة في العمل، وإبراز دورهن في خدمة المجتمع من جميع جوانبه».

وأشارت إلى أن المسابقة الثقافية تسهم في تحفيز التفاعل والتواصل مع الموظفات، وتسليط الضوء على إنجازاتهن. وتتيح المسابقة للموظفات فرصة المشاركة في حوار ثقافي غني يعكس أهمية تمكين المرأة ودورها الفاعل في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية.

وخلال عام 2024، نظمت اللجنة النسائية أكثر من 40 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية شارك فيها أكثر من 1400 موظفة.

كما شاركت الموظفات في العديد من الأعمال التطوعية وبلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال العام الماضي 16 ألف ساعة في 28 مبادرة إنسانية ومجتمعية ووصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة إلى 96 %.