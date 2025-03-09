98.4 % السعادة الوظيفية في مركز شرطة حتا

نفذ مركز شرطة حتا مبادرات للموظفين، أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 98.4 % في نتيجة استطلاع مؤشر السعادة الداخلي. وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الدور الحيوي الذي يلعبه مركز شرطة حتا في تعزيز الأمن والأمان وخدمة سكان المنطقة التي باتت مقصداً للسياح والزائرين للاستمتاع بأجواء الشتاء والفعاليات المختلفة، وتشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها اللواء عبدالله خادم سرور، مدير مركز شرطة بردبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالوكالة، والعميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، ونائبه العقيد أحمد عبيد بن حضيبه، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز منها نسبة تواجد الضابط المناوب في البلاغات العامة، ومتوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات الطارئة جداً، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة، إلى جانب الاطلاع على نتائج جهود فرقة الشجعان التخصصية للأمن السياحي وأمن الملاعب، وتغطية الفعاليات والمناسبات المقامة بمنطقة حتا.