19 جهة في ورشة شرطة دبي لأمن مشاريع قطارات الاتحاد

افتتح اللواء عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، ورشة عمل مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لأمن مشاريع قطارات الاتحاد في إمارة دبي، شهدتها 19 جهة اتحادية ومحلية وخاصة، وذلك في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب بمقر الإدارة، بحضور 81 خبيراً ومختصاً في مجالات عمل متنوعة.

وتقدم اللواء الحثبور بالشكر الجزيل إلى الجهات والمؤسسات والإدارات والمراكز الأمنية والشرطية وشركة قطارات الاتحاد على الجهود التي بذلتها وفرق عملها الذين لم يبخلوا في إبداء الملاحظات والآراء التي كانت لها بصمة في إنضاج الموضوعات ذات الاهتمام الأمني المشترك لتكون مادة مرجعية لكافة القائمين على إنشاء مشاريع الشركة الوطنية.

واستذكر العقيد حمود محمد المرزوقي مدير ملف تأمين قطار الاتحاد بدبي خلال الورشة تاريخ إنشاء إدارة أمن المواصلات في 25 ديسمبر 2008 من خلال المرسوم رقم (41) لسنة 2008 بشأن قوة أمن قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، ومسيرة تطوير وتشغيل مشاريع قطارات الاتحاد في إمارة دبي.

وأكد أن الموضوعات ذات الاهتمام الأمني المشترك تسعى بشكل أبعد إلى تحقيق الريادة في تنافسية المؤشرات والمستهدفات الأمنية التي تطمح إمارة دبي إليها على مستوى العالم.