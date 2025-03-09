مدفع شرطة دبي المتنقل اليوم وغداً في مرسى بوليفارد



حددت القيادة العامة لشرطة دبي موقع المدفع (الرحال) في اليومين التاسع والعاشر من الشهر الفضيل، في مرسى بوليفارد، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.



وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين؛ الأول مدافع ثابتة تتوزع في 8 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية «أب تاون مردف»، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية «وصل»، وفندق حصن حتا، «سولت كامب» بمنطقة كايت بيتش ومرسى بوليفارد بالقرب الفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المتنقل (الرحال) والذي سيتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.